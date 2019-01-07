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Netflix'in Türk dizisi Hakan Muhafız kaç sezon yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 07.01.2019 20:46 | Son Güncelleme

Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın 3. ve 4. sezonlarının da çekilmesi planlanıyor.

Netflix'in Türk dizisi Hakan Muhafız kaç sezon yayınlanacak?

Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan Muhafız ilk sezonuyla büyük ilgi görmüştü.

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, başrollerinde Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü ve Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı dizinin ilk iki sezon çekimleri geçtiğimiz yaz yapılmış, Aralık ayında ise ilk sezon izleyiciyle buluşmuştu.

Medyatava'nın haberine göre, 10 bölümden oluşan ilk sezonunun büyük ilgi görmesinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Dizinin, 3 ve 4. sezonunun da çekilmesi planlanıyor. Yine O3 Medya imzasıyla çekilecek 3 ve 4. sezonda Çağatay Ulusoy'a hangi oyuncuların eşlik edeceği ise merak konusu.

Öte yandan Netflix Türkiye'nin Beren Saat ile çekeceği projenin hazırlıkları da son hız devam ediyor. Beren Saat ile çekilecek projeyi de O3 Medya'nın çekeceği öğrenildi.

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