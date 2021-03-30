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Netflix'in yeni Türk dizisi Sıcak Kafa'nın çekimleri başladı! Sıcak Kafa ne zaman yayınlanacak? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

30.03.2021 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in yeni Türk dizisi Sıcak Kafa'nın çekimleri başladı. Çok sayıda ünlü oyuncuyu kadrosunda bulunduran Sıcak Kafa'nın yönetmenliklerini ise Mert Baykal ve Umur Turagay üstleniyor. Peki Sıcak Kafa dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte Netflix Sıcak Kafa dizisi oyuncu kadrosu ve konusu.

Netflix'in yeni Türk dizisi Sıcak Kafa'nın çekimleri başladı! Sıcak Kafa ne zaman yayınlanacak? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Afşin Kum’un aynı adlı romanından uyarlanan ve ses yoluyla zihinden zihine bulaşarak yayılan bir salgının konu alındığı, Mert Baykal'ın yaratıcılığında ekrana gelecek Netflix orijinal dizisinin çekimlerine İstanbul'da başlandı.

Sekiz bölümden oluşan ve distopik macera türündeki hikayenin yapımcılığını Timur Savcı üstleniyor. Sıcak Kafa dizisinin oyuncu kadrosunda ise Osman Sonant, Hazal Subaşı, Şevket Çoruh, Tilbe Saran, Kubilay Tunçer, Gonca Vuslateri, Özgür Emre Yıldırım, Zerrin Sümer, Erdem Akakaçe, Şebnem Hassanisoughi, Hakan Gerçek, Cüneyt Uzunlar, Barış Yıldız, Furkan Kalabalık, Arda Anarat ve Haluk Bilginer yer alıyor.

Mert Baykal, Zafer Külünk, Gökhan Şeker ve Müjgan Ferhan Şensoy'un senaryosunu kaleme aldıkları Sıcak Kafa dizisinin, 2022 yılının ilk yarısında tüm dünyada aynı anda yayına girmesi planlanıyor.

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SICAK KAFA DİZİSİ KONUSU

Dil ve konuşma yoluyla, zihinden zihine bulaşan bir delilik salgınının alt üst ettiği dünyada, gizemli bir şekilde bu hastalıktan etkilenmeyen tek kişi, eski bir dilbilimci olan Murat Siyavuş’tur. Acımasızlığıyla ünlü Salgınla Mücadele Kurumu tarafından arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan “sıcak kafa”sının sırrının peşine düşmek zorunda kalır.

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Netflix Haluk Bilginer Hazal Subaşı Osman Sonant Şevket Çoruh
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