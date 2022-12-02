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Netflix Sıcak Kafa dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Netflix'in yeni yerli yapımı Sıcak Kafa için beklenen gün geldi!

02.12.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix yeni dizisi Sıcak Kafa 2 Aralık 2022 Cuma günü izleyicisiyle buluşuyor. Netflix'in sert ve gerçekçi hikayesiyle dikkat çeken yeni yerli dizisinin yönetmen koltuğunda Mert Baykal ve Umur Turagay oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Mert Baykal, Müjgan Ferhan Şensoy, Zafer Külünk ve Gökhan Şeker yazdı. Peki, Netflix Sıcak Kafa dizisi konusu nedir? Sıcak Kafa dizisinin oyuncuları kimler?

Sıcak Kafa dizisinin konusu ve oyuncuları, fragmanın Netflix'te ekrana gelmesinin ardından merak konusu oldu. Sıcak Kafa dizisi bugün (2 Aralık 2022 Cuma) Netflix izleyicisi ile buluşuyor. Dizide başrolleri Osman Sonat, Hazal Subaşı ve Şevket Çoruh paylaşıyor. İşte Netflix'in yeni yerli dizisi Sıcak Kafa'nın oyuncuları ve konusu...

SICAK KAFA KONUSU NEDİR?

Sıcak Kafa dizisinin konusu:

"İletişim yoluyla yayılan bir salgının pençesindeki distopik bir dünyada, hastalığa bağışıklık kazanmış olan dil bilimci Murat Siyavuş acımasız bir kurumun hedefi hâline gelir. Osman Sonant’ın hayat verdiği Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçarak sırların peşine düşmeye başlar."

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SICAK KAFA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Sıcak Kafa oyuncu kadrosu:

Osman Sonant,

Şevket Çoruh,

Hazal Subaşı,

Tilbe Saran,

Haluk Bilginer,

Kubilay Tunçer,

Özgür Emre Yıldırım,

Gonca Vuslateri,

Hakan Gerçek,

Erdem Akakçe,

Barış Yıldız,

Arda Anarat,

Furkan Kalabalık,

Şebnem Hassanisoughi,

Cüneyt Uzunlar

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