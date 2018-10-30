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'Netflix'ten Fatih Sultan Mehmet sürprizi! Hayatını çekecekler

DİZİ HABERLERİ  | 30.10.2018 10:05 | Son Güncelleme

Netflix’ten, Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu alan yeni bir mini dizi geliyor: Ottoman Rising! Dizinin yapımcıları arasında en son Takım: Mahalle Aşkına filmine imza atan Emre Şahin de yer alıyor.

'Netflix'ten Fatih Sultan Mehmet sürprizi! Hayatını çekecekler

Deadline‘ın haberine göre Netflix’ten, Osmanlı Devleti’ni konu alan yeni bir mini dizi geliyor: Ottoman Rising! Bu dizi, Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu alacak. 6 bölüm şeklinde yayınlanacak olan Ottoman Rising; Fatih Sultan Mehmet’in, 12 yaşında padişah olmasıyla yaşanan olayları da mercek altına alacak.

Dizinin kurmaca belgesel formatında çekilmesi planlanıyor. STXtv ve Karga Seven Pictures iş birliğinde karşımıza çıkacak olan dizinin yapımcıları arasında en son Takım: Mahalle Aşkına filmine imza atan Emre Şahin yer alıyor. Dizinin Türkiye ve Çin haklarını, STXs stüdyosu elinde bulunduruyor. Yayın tarihi henüz belli olmayan Ottoman Rising dizisiyle ilgili elimizdeki bilgiler şimdilik bu kadar. Merak uyandıran projeyle ilgili yeni detayları sitemizden takip edebilirsiniz.

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fatih sultan mehmet netflix ottoman rising

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