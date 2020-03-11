Netflix'ten Türkiye'de 6 proje daha!

İstanbul, 10 Mart 2020 - Dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmeti Netflix, bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikle 2020'de yayınlanacak içeriklerinden oluşan bir seçkiyi basın mensupları ile buluşturdu. Etkinlikte önümüzdeki dönemde Türkiye dahil 190 ülkede yayına girecek yeni Türk orijinal yapımlarından ilk detaylar da paylaşıldı. Türkiye'nin zengin tarihi ve kültürel mirası sayesinde henüz anlatılmamış birçok hikayeye ev sahipliği yaptığının altını çizen Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş sözlerine şöyle devam etti: “Aynı zamanda muhteşem yazarlara, oyunculara, yönetmenlere ve kamera arkası ekiplere sahibiz. Ülkemizin özgün hikayeleri, bu harika ekiplerin anlatımıyla dünyanın her yerindeki üyelerimiz tarafından büyük bir keyif ve merakla izlenecek. Bu nedenle Türkiye'de daha fazla orijinal içeriğe yatırım yapmaya ve yaratıcı sektörümüz için global bir platform sağlamaya devam etmek istiyoruz.” Bugün gerçekleşen sunum sırasında bahsedilen duyurularla ilgili bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz:

ŞİMDİKİ AKLIM OLSAYDI Ay Yapım tarafından üretilen, yaratıcılığını Ece Yörenç'in yaptığı, yönetmenliğini Umut Aral ile birlikte Çağan Irmak'ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci (Reyhan), Birkan Sokullu (Nadir), Burak Yamantürk (Cihan), Elifcan Ongurlar (Ayşe), Ahmet Rıfat Şungar (Cem), Ümit Erdil (Ateş), Feyyaz Yiğit (Hızır), Mustafa Avkıran (Sattas), Filiz Taçbaş (Nihal) ve Selçuk Borak (Fahrettin) yer alıyor. Reyhan, Nadir ile olan 10 yıllık evliliği içinde kaybolmuş mutsuz bir kadındır. Evliliğinden, sünnetinden beri tanıdığı kocasından, patlak bir prezervatif sonucu hamile kaldığı 9 yaşındaki ikizlerinden, yaşadığı hayattan en çok da kendinden yorulup fena halde sıkıldığı günün gecesinde, yani 27 Temmuz 2018 saat 20.13’de yüzyılın hatta 500 yılın en güçlü kanlı ay tutulması gerçekleşir ve Reyhan bir mucize eseri on yıl öncesine, hayatının dönüm noktası olan o geceye, yani Nadir’in evlenme teklif ettiği o “büyük an”a hem de şimdiki aklıyla geri döner. FATMA Fatma (35) sıradan bir temizlikçidir. Kocası Zafer hapisten çıktıktan bir süre sonra ortadan kaybolur. Zafer’i aramaya koyulan Fatma ise bu sırada beklenmedik bir cinayet işler. Zafer’in karanlık bağlantılarının bu cinayeti öğrenmesiyle, Fatma’nın hayatta kalmak için öldürmeye devam etmekten başka çaresi kalmaz. Bu durum, Fatma için bugüne kadar yaşadığı her şeyin intikamını alabileceği bir ritüel haline gelir. Fatma artık bir yandan koca dünyaya sığdıramadığı masum oğlunun öcünü almak isteyen bir anne, diğer yandan işlediği her cinayette kimsenin kendisinden şüphelenmediği bir “temizlikçi kadın” olarak hayata devam eder ve kocasını aramaya başlar. Başak Abacıgil tarafından hayata geçirilen Fatma, yeni ve genç yetenek Özgür Önürme tarafından kaleme alındı.

SICAK KAFA Dil ve konuşma yoluyla, zihinden zihine bulaşan bir delilik salgınının alt üst ettiği dünyada, gizemli bir şekilde bu hastalıktan etkilenmeyen tek kişi, eski bir dilbilimci olan Murat Siyavuş’tur. Acımasızlığıyla ünlü Salgınla Mücadele Kurumu tarafından arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan “sıcak kafa”sının sırrının peşine düşmek zorunda kalır. YARINA TEK BİLET Türkiye’den çıkan ilk Netflix orijinal filmi olan Yarına Tek Bilet, başarılı oyuncular Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger’in başrolünde, Ozan Açıktan’ın yaratıcı gözünden ve kamerasından, OG Medya’nın yapımcılığında ekrana gelecek. Film, Ankara’dan İzmir'e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının (Metin Akdülger ve Dilan Çiçek Deniz) romantik hikayesini konu alıyor. İkilinin sürtüşmeyle başlayan ilişkisi, birbirlerini tanıdıkça aslında geçmişe bir sünger çekmek istediklerini fark etmeleri ve kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlamalarıyla farklı bir yola evrilir.

Yarına Tek Bilet tüm dünyayla aynı anda 19 Haziran 2020’de Netflix’te yayına girecek.