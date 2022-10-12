HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Netflix üyelik yenileme yöntemi adımları: Netflix hesabını yeniden başlatma (hesap bilgilerini güncelleme) nasıl yapılır?

Netflix üyelik yenileme yöntemi adımları: Netflix hesabını yeniden başlatma (hesap bilgilerini güncelleme) nasıl yapılır?

12.10.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix hesabını yeniden başlatmak, üyeliği yenilemek için takip etmeniz gereken birkaç adım var. Netflix'te oturum açarak yenileme işlemini başlatabilirsiniz. Bu işleme başlamak için herhangi bir profilden giriş yapabilirsiniz. Sonrasında yönlendirmeleri takip etmeniz yeterlidir. Netflix üyelik yenileme nasıl yapılır?

Netflix üyelik yenileme yöntemi adımları: Netflix hesabını yeniden başlatma (hesap bilgilerini güncelleme) nasıl yapılır?

Dünya genelinde en popüler dizi, film ve belgesel izleme platformu olan Netflix hakkında çeşitli araştırmalar yapılıyor. Netflix hesap ayarları değiştirme, bilgileri güncelleme ve Netflix üyelik yenileme işlemlerinin nasıl yapılacağı, bu araştırmalar içinde ilk sıralarda yer alıyor.

Netflix üyelik yenileme nasıl yapılır?

Bu işlemi yapmak için birkaç adımı takip etmeniz yeterlidir. Netflix hesabını yeniden başlatmak için işleme Netflix'te oturum açarak başlamanız gerekiyor.

Bu işleme başladığınızda herhangi bir profilden Üyeliği Yeniden Başlat öğesini seçmeniz gerekir. Seçiminizi yaptıktan sonra ilk olarak Yayın Planı Ekle ve sonrasında Üyeliği Yeniden Başlat sekmelerini seçerek devam edebilirsiniz. Eğer hesabınız aktif değilse, oturum açtıktan sonra Netflix sizden üyeliğinizi yeniden başlatmanızı talep eder. Faturalama tarihiniz ise üyeliğinizin yeniden başladığı tarih olarak güncellenir.

Hesabınızın aktif olması halinde ise Hesap sayfanızda yer alan Üyeliği Yeniden Başlat bağlantısına tıkladığınızda aktif hesap durumunuzu korumaya devam edebilirsiniz. Bu durumda ise faturalama tarihiniz değişmez. Parolanızı sıfırlamanız gerektiğinde Hesap sayfanıza yönlendireceğinizi de unutmamalısınız.

Netflix hesabın askıya alınması ne demek?

Netflix'in hesabınız için ödemeyi işleme koyamadığı anlamına gelen askıya alınma durumu, birçok nedenden kaynaklanabilir. Netflix hesap bilgilerini güncelleme sırasında da bu durumla karşılaşabilirsiniz.

  • Seçtiğiniz ödeme yönteminde yeterli para olmayabilir. Bekleyen diğer ödeme ya da yetkilendirmelerin de kartınızdaki kullanılabilir bakiyeyi etkileyebileceğini unutmamalısınız.
  • Seçtiğiniz ödeme yönteminin kullanım süresi dolmuş olabilir ya da artık geçerli değildir.
  • Finans kuruluşunuz aylık ücreti onaylamıyor olabilir.
  • Netflix'e verdiğinizi ödeme bilgileri ile bankanızda bulunan bilgiler eşleşmiyor olabilir.

Üzgünüz bu hesap artık aktif değil mesajı ne demek?

Netflix’te üzgünüz bu hesap artık aktif değil mesajı karşınıza çıkabilir. Bu durum genellikle cihazınızda depolanmış olan bilgilerin yenilenmesi gerektiğini ifade eder. Ayrıca cihazla ilgili bir sorun olduğunu da işaret edebilir. Sorunu çözmek için kullandığınız cihaza göre bazı adımları takip etmeniz gerekir. Bilgisayar, Android ya da iPhone gibi cihazlardan erişim sağlıyorsanız;

İlk yapmanız gereken Netflix hesabınızın aktif olduğuna emin olmaktır.
Netflix’i iptal edilmiş bir hesaptan kullanmayı deniyor olabilirsiniz. Hesabınızın aktif olduğunu tespit etmek için bilgisayarınızdan ya da mobil tarayıcınızdan Netflix.com adresinde oturum açmalısınız. Üyeliği Yeniden Başlat yazısı karşınıza çıkıyorsa, izlemeye devam edebilmek için hesabınızı yeniden başlatmanız istenir. Üyeliği Yeniden Başlat yazısı çıkmıyorsa, Netflix oturumunu kapatmanız bir çözüm olabilir.

Netflix oturumunu kapattıktan sonra Profiller simgesine dokunun. Karşınıza profiller adımı çıkmıyorsa, sağ alttaki Daha fazla simgesine dokunmanız gerekir. Oturumu Kapat öğesine dokunduktan sonra onaylamak üzere Evet öğesine dokunmanız gerekir. Son adımda tekrar oturum açın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Popüler sosyal medya ağı, ilginç bir şey deniyor! Popüler sosyal medya ağı, ilginç bir şey deniyor!
Büyük ikramiyeyi kazanan Bulgaristan'dan gelen turistlerden biri mi? Edirne'de talihliyle ilgili o iddia gündem olduBüyük ikramiyeyi kazanan Bulgaristan'dan gelen turistlerden biri mi? Edirne'de talihliyle ilgili o iddia gündem oldu
Olay oldu! 'Allah cezamı versin' diyerek yırttıOlay oldu! 'Allah cezamı versin' diyerek yırttı
Anahtar Kelimeler:
Netflix netflix üyelik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu! Sessizliğini bozdu

AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu! Sessizliğini bozdu

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.