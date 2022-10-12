Netflix üyelik yenileme yöntemi adımları: Netflix hesabını yeniden başlatma (hesap bilgilerini güncelleme) nasıl yapılır?

Dünya genelinde en popüler dizi, film ve belgesel izleme platformu olan Netflix hakkında çeşitli araştırmalar yapılıyor. Netflix hesap ayarları değiştirme, bilgileri güncelleme ve Netflix üyelik yenileme işlemlerinin nasıl yapılacağı, bu araştırmalar içinde ilk sıralarda yer alıyor.

Netflix üyelik yenileme nasıl yapılır?

Bu işlemi yapmak için birkaç adımı takip etmeniz yeterlidir. Netflix hesabını yeniden başlatmak için işleme Netflix'te oturum açarak başlamanız gerekiyor.

Bu işleme başladığınızda herhangi bir profilden Üyeliği Yeniden Başlat öğesini seçmeniz gerekir. Seçiminizi yaptıktan sonra ilk olarak Yayın Planı Ekle ve sonrasında Üyeliği Yeniden Başlat sekmelerini seçerek devam edebilirsiniz. Eğer hesabınız aktif değilse, oturum açtıktan sonra Netflix sizden üyeliğinizi yeniden başlatmanızı talep eder. Faturalama tarihiniz ise üyeliğinizin yeniden başladığı tarih olarak güncellenir.

Hesabınızın aktif olması halinde ise Hesap sayfanızda yer alan Üyeliği Yeniden Başlat bağlantısına tıkladığınızda aktif hesap durumunuzu korumaya devam edebilirsiniz. Bu durumda ise faturalama tarihiniz değişmez. Parolanızı sıfırlamanız gerektiğinde Hesap sayfanıza yönlendireceğinizi de unutmamalısınız.

Netflix hesabın askıya alınması ne demek?

Netflix'in hesabınız için ödemeyi işleme koyamadığı anlamına gelen askıya alınma durumu, birçok nedenden kaynaklanabilir. Netflix hesap bilgilerini güncelleme sırasında da bu durumla karşılaşabilirsiniz.

Seçtiğiniz ödeme yönteminde yeterli para olmayabilir. Bekleyen diğer ödeme ya da yetkilendirmelerin de kartınızdaki kullanılabilir bakiyeyi etkileyebileceğini unutmamalısınız.

Seçtiğiniz ödeme yönteminin kullanım süresi dolmuş olabilir ya da artık geçerli değildir.

Finans kuruluşunuz aylık ücreti onaylamıyor olabilir.

Netflix'e verdiğinizi ödeme bilgileri ile bankanızda bulunan bilgiler eşleşmiyor olabilir.

Üzgünüz bu hesap artık aktif değil mesajı ne demek?

Netflix’te üzgünüz bu hesap artık aktif değil mesajı karşınıza çıkabilir. Bu durum genellikle cihazınızda depolanmış olan bilgilerin yenilenmesi gerektiğini ifade eder. Ayrıca cihazla ilgili bir sorun olduğunu da işaret edebilir. Sorunu çözmek için kullandığınız cihaza göre bazı adımları takip etmeniz gerekir. Bilgisayar, Android ya da iPhone gibi cihazlardan erişim sağlıyorsanız;

İlk yapmanız gereken Netflix hesabınızın aktif olduğuna emin olmaktır.

Netflix’i iptal edilmiş bir hesaptan kullanmayı deniyor olabilirsiniz. Hesabınızın aktif olduğunu tespit etmek için bilgisayarınızdan ya da mobil tarayıcınızdan Netflix.com adresinde oturum açmalısınız. Üyeliği Yeniden Başlat yazısı karşınıza çıkıyorsa, izlemeye devam edebilmek için hesabınızı yeniden başlatmanız istenir. Üyeliği Yeniden Başlat yazısı çıkmıyorsa, Netflix oturumunu kapatmanız bir çözüm olabilir.

Netflix oturumunu kapattıktan sonra Profiller simgesine dokunun. Karşınıza profiller adımı çıkmıyorsa, sağ alttaki Daha fazla simgesine dokunmanız gerekir. Oturumu Kapat öğesine dokunduktan sonra onaylamak üzere Evet öğesine dokunmanız gerekir. Son adımda tekrar oturum açın.



