Netflix Uysallar dizisi konusu ne? sorusunun yanıtı Uğur Yücel ve Haluk Bilginer'in oynadığı dizi ile ilgili beklenen günün gelmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Netflix Uysallar dizisi konusu ne? Uysallar dizisi oyuncuları kimler, nasıl izlenir? Netflix'in yeni dizisi ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

NETFLİX UYSALLAR DİZİSİ KONUSU NE?

Netflix'in yeni dizi Uysallar, bundan 2 yıl önce çarpık kentsel dönüşümlü İstanbul’un keşfedilmemiş sokaklarında ve yükselmeye devam eden plaza, rezidanslarında geçen, üst orta sınıf mimar Oktay Uysal’ın ve onun geniş sayılabilecek ailesinin kim olduğunu sorgulama ve uyanış hikayesini anlatıyor.

Uysal ailesi ideal bir aile gibi gözükebilir, ancak her birinin birbirinden gizlediği ikili hayatları vardır.

Aile üyeleri birbirlerinden habersiz, hayal ettikleri hayatları yaşarken, onların trajik, komik ve karanlık yanlarıyla tanışırız. Uysallar, arka planda İstanbul’un tanımlanamayan şehir görselliğinde izleyiciye alternatif bir aile hikayesi sunarken aynı zamanda “Ben en son ne zaman mutluydum?” diye sordurtacaktır.

UYSALLAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Uysallar dizisinin oyuncuları şu şekilde: Öner Erkan (Oktay Uysal), Songül Öden (Nil Uysal), Haluk Bilginer (Berhudar), Uğur Yücel’in (Olcay Uysal) paylaştığı, oyuncu kadrosunda aynı zamanda Umut Yeşildağ (Ege Uysal), Nilay Yeral (Ece Uysal), Bilyana Jovanovska (Sofia), Serkan Altunorak (Suat), İbrahim Selim (Mert), Nezaket Erden’in (Yağmur)

UYSALLAR DİZİSİ NASIL İZLENİR?

Uysallar dizisi Netflix'te 30 Mart Çarşamba (bugün) yayınlanacak. Dizi Netflix dijital platformundan veya mobil uygulmasından izlenebilecek. Diziyi izlemek için Netflix aboneliği olması gerekiyor.

UYSALLAR DİZİSİNİN YAYIN TARİHİ NEDİR?

Hakan Günday’ın senaristliğini üstlendiği 8 bölümlük Uysallar dizisi 30 Mart Çarşamba (bugün) Netflix'te yayınlanacak.

