Netflix yapımları geri planda kaldı! Ted Lasso dizisine ödül yağdı

Televizyon Eleştirmenleri Birliği (TCA) tarafından 1985 yılından beri dağıtılan Televizyon Eleştirmenleri Birliği Ödülleri, bu yılki sahiplerini buldu.

Bu yıl adaylıklarda ön plana çıkan yapımlardan Ted Lasso, üç dalda ödül kazandı. İzleyici tarafından beğeniyle karşılanan dizi, En İyi Komedi, Yılın Programı ve En İyi Yeni Program kategorilerinde ödüle lâyık görüldü.

İçkisine ilaç atılıp tecavüze uğrayan genç bir kadının hayatını yeniden inşa etmesini ve kendisini keşfetmesini konu alan I May Destroy You dizisinin yaratıcısı ve başrol oyuncusu Michaela Coel, Bireysel Başarı – Drama dalında ödül kazandı.

Kate Winslet‘ın muhteşem performansıyla hafızalara kazınan Mare Of Easttown, En İyi Film veya Mini Dizi kategorisinin kazananı oldu.

The Handmaid’s Tale ve The Queen’s Gambit dizileri ise aday olduğu kategorilerde ödül kazanamadı ve gecenin kaybeden yapımları olarak dikkatleri üzerine çekti.

Televizyon ödüllerinde yıllarca zirvede yer alan HBO‘nun tahtı son yıllarda Netflix tarafından sarsılmış olsa da, bu yılki Televizyon Eleştirmenleri Birliği Ödülleri’nde en çok ödülü kazanan yine HBO oldu.

