Netflix, yaz döneminde yayınlanacak yeni filmlerini açıkladı! Listedeki projeler heyecanlandırdı

Koronavirüs pandemisinin tüm dünyada etkili olmasıyla beraber film setleri çekimlerine ara vermek ya da durdurmak zorunda kalmıştı. 2021 yılında seyircinin eğlenceli zaman geçirmesi için yaz döneminde de birçok yeni yapım gösterilecek. Sizler için 2021 Netflix yaz takvimini araştırdık.

MAYIS

Canavar Harmon: 7 Mayıs 2021

Oksijen: 12 Mayıs 2021

Penceredeki Kadın: 14 Mayıs 2021

Ölüler Ordusu: 21 Mayıs 2021

Baggio: İlahi At Kuyruğu: 26 Mayıs 2021

Ghost Lab: 26 Mayıs 2021

Mavi Mucize: 27 Mayıs 2021

HAZİRAN

Carnaval: 2 Haziran 2021

Awake: 9 Haziran 2021

Sihirli Ejder: 11 Haziran 2021

Kaykaycı Kız: 11 Haziran 2021

Bir Eksik: 18 Haziran 2021

Zordur Bu Dünya: 18 Haziran 2021

Kimsin Sen: 23 Haziran 2021

The Ice Road: 25 Haziran 2021

Amerıca: The Motion Picture: 30 Haziran 2021

The House Of Flowers: The Movie

TEMMUZ

Tek Çare Aşk: 29 Temmuz 2021

Emekli Ajan: 30 Temmuz 2021

Kızıl Gökler

Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor

Sevgilimden Son Mektup

AĞUSTOS

Delidolu 3: 11 Ağustos 2021

Sweet Girl: 20 Ağustos 2021

He’s All That: 27 Ağustos 2021

Beckett



