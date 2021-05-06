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Netflix, yaz döneminde yayınlanacak yeni filmlerini açıkladı! Listedeki projeler heyecanlandırdı

Seray Üstün Seray Üstün
06.05.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix, 2021 yaz aylarında izleyicisiyle buluşturmaya hazırlandığı filmleri açıkladı. Mayıs ayından başlayarak haziran, temmuz ve ağustos döneminde yayınlanacak yapımlarda duyuruldu.

Netflix, yaz döneminde yayınlanacak yeni filmlerini açıkladı! Listedeki projeler heyecanlandırdı

Koronavirüs pandemisinin tüm dünyada etkili olmasıyla beraber film setleri çekimlerine ara vermek ya da durdurmak zorunda kalmıştı. 2021 yılında seyircinin eğlenceli zaman geçirmesi için yaz döneminde de birçok yeni yapım gösterilecek. Sizler için 2021 Netflix yaz takvimini araştırdık.

MAYIS

  • Canavar Harmon: 7 Mayıs 2021
  • Oksijen: 12 Mayıs 2021
  • Penceredeki Kadın: 14 Mayıs 2021
  • Ölüler Ordusu: 21 Mayıs 2021
  • Baggio: İlahi At Kuyruğu: 26 Mayıs 2021
  • Ghost Lab: 26 Mayıs 2021
  • Mavi Mucize: 27 Mayıs 2021

HAZİRAN

  • Carnaval: 2 Haziran 2021
  • Awake: 9 Haziran 2021
  • Sihirli Ejder: 11 Haziran 2021
  • Kaykaycı Kız: 11 Haziran 2021
  • Bir Eksik: 18 Haziran 2021
  • Zordur Bu Dünya: 18 Haziran 2021
  • Kimsin Sen: 23 Haziran 2021
  • The Ice Road: 25 Haziran 2021
  • Amerıca: The Motion Picture: 30 Haziran 2021
  • The House Of Flowers: The Movie

TEMMUZ

  • Tek Çare Aşk: 29 Temmuz 2021
  • Emekli Ajan: 30 Temmuz 2021
  • Kızıl Gökler
  • Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor
  • Sevgilimden Son Mektup

AĞUSTOS

  • Delidolu 3: 11 Ağustos 2021
  • Sweet Girl: 20 Ağustos 2021
  • He’s All That: 27 Ağustos 2021
  • Beckett
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Netflix
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