Dev Liste Geldi: En İyi Netflix Filmleri Listesi (Kullanıcılara Göre)

Sizi bilmem ama benim için film seçmek son derece zor. Özellikle Netflix gibi milyon tane yerli/yabancı film bulunan bir mecra elimizin altındayken... Sizler benim kadar vakit harcamayın diye en iyi Netflix filmleri listesi hazırladım. Bu listede zaman kaybı niteliğinde bir filme rastlamayacaksınız. Şimdiden iyi seyirler. Not: En güzel Netflix filmlerini, IMDb'den aldığı puana göre düşükten başlayarak sıraladım. Siz bu yazıyı okurken, IMDb puanları değişmiş olabilir. Netflix Bilim Kurgu Filmleri / Fantastik Filmleri Kuşağı Özellikle bu kategorideki Netflix filmlerinde beğenmeyeceğiniz bir film yok değil, olamaz! Başlıyorum: 7. Shutter Island - Zindan Adası - IMDb 8.1 Beynimizi yakan Netflix filmlerinden ilki, biricik göz bebeğimiz DiCaprio'nun rolü adeta yaşadığı Zindan Adası! Filmde, Rachel Solando adlı bir akıl hastası hastaneden kaçar. Teddy Daniels ve Chuck Aule isimli iki dedektif ise hastayı bulmak için tehlikeli akıl hastalarının tedavi gördüğü Shutter Island isimli bölgede kurulan Ashecliffe Hastanesi'ne gider. Hastanede, esrarengiz ve çözülemeyen olaylarla karşılaşırlar. Burada karşılaştıkları isyanlar ve çığırından çıkan işler bu davayı gittikçe zora sokacak, zamanla rüya ve gerçek arasındaki sınırlar zorlanacaktır. Sonunu tahmin edebilene alkış!

Vizyon tarihi: 12 Mart 2010 (Türkiye) Türü: Dram, Bilim kurgu, Gerilim Yönetmen: Martin Scorsese Başrol oyuncuları: Leonardo Di Caprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley 6. Intersteller - Yıldızlararası - IMDb 8.6 Bilim kurgu türündeki Netflix filmleri kuşağı adeta bir şampiyonlar ligi. Intersteller'ın kusursuz senaryosuna, Nolan dokunuşu da eklenince son yılların en iyi uzay ve bilim kurgu filmi ortaya çıktı. Teknik bilgisi ve becerisi yüksek olan eski mühendis Cooper, geniş mısır tarlalarında çiftçilik yaparak hayatını kazanır. Amacı iki çocuğuna güvenli bir hayat sunmaktır. Geçmişte bilim insanı olan Cooper, bir gün tesadüfi olarak üzerinde yaşadığımız gezegenin ömrünün tükenmek üzere olduğunu ve yakınlarda bir solucan deliği olduğunu öğrenir. Bütün insanlığın geleceği için, çocuklarını bir daha görmemeye hazır mıdır acaba? Çarpıcı hikaye, başarılı oyunculuklar kadar filmin görsel efektlerini de gerçekten çok başarılı buldum. Vizyon tarihi: 7 Kasım 2014 (Türkiye) Türü: Dram, Bilim kurgu Yönetmen: Christopher Nolan Başrol oyuncuları: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Michael Caine

5. The Matrix - IMDb 8.7 The Matrix, koca bir nesle dünyanın gerçek olup olmadığını sorgulatan Netflix filmlerinden! Bir bilgisayar programcısı olan Thomas Anderson aynı zamanda Neo kullanıcı isimli çok usta bir hackerdır. Fakat siyah takım elbiseli ve gözlüklü adamların yakın takibindedir. Bu takibin nedenini ise karşılaşacağı Morpheus'dan öğrenir. Morpheus'un anlattıklarına güvenen Neo, kendini büyük bir komplonun içinde bulur. İçinde yaşadığımızı sandığımız bu dünya tamamıyla aldatıcıdır. Tüm insanlık aslında uzaydan gelen yaratıkların kölesidir. Neo; Trinity ve Morpheus'un yardımıyla kendilerini bu düzeni yıkmaya adayan bir grubun içine katılır. Film, kült bilim kurgu filmleri arasına girmeye aday. Vizyon tarihi: 7 Kasım 2014 (Türkiye) Türü: Dram, Bilim kurgu Yönetmen: Lana Wachowski, Lilly Wachowski Başrol oyuncuları: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss 4. Lord of the Rings: The Two Tower - Yüzüklerin Efendisi: İki Kule - IMDb 8.7 Sizleri bilmem ama benim için filmler, LOTR ve diğerleri olarak ayrılır. Hiçbir film veya dizi ile kıyas kabul edemem. Konusunu bilmeyen yoktur ama yine de unutanlar veya ilk defa izleyecek olanlar için kısaca açıklayayım. Yüzük kardeşliği dağılmış, Frodo ve Sam diğerlerinden ayrılmıştır. Güç yüzüğünü yok etmek için Hüküm Dağı'na doğru ilerlerken, sinsi Gollum nam-ı diğer Smeagol ile tanışırlar. Gollum bu yolculukta Frodo ve Sam'e yol gösterir ancak Gollum gibi güç yüzüğüne takıntıyla bağlı olan bir yaratık, bu yardımı ne için yapmaktadır? Diğer taraftan, oğlunu kaybeden Rohan Kralı Theoden Miğfer Dibi Savaşına hazırlanır. Beşinci günün şafağında neler olacaktır?

Vizyon tarihi: 20 Aralık 2002 (Türkiye) Türü: Fantastik, Macera Yönetmeni: Peter Jackson Başrol oyuncuları: Elijah Wood, Sean Astin, Viggo Mortensen 3. Inception - Başlangıç - IMDb 8.8 Netflix filmlerinden Başlangıç'ı ilk izleyişte anlayan 150 IQ'ya sahiptir sanırım. Her izlediğinizde yeni şeyler fark edip daha da seveceğiniz bu yapımda, DiCaprio çok yetenekli bir hırsız olan "Dom Cobb" karakteriyle karşımızda. Dom Cobb'un uzmanlık alanı, zihnin en karanlık ve savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Cobb'un bu nadir insanlarda görülebilecek yeteneği, onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapar. Aynı zamanda bu durum, onu uluslararası bir kaçak yapmıştır. Cobb'a içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur. Bizlere bu yapımı kazandırdığı için Nolan'a sevgilerimi iletiyorum, iyi ki varsın! Vizyon tarihi: 30 Temmuz 2010 (Türkiye) Türü: Bilim kurgu, Gerilim Yönetmeni: Christopher Nolan Başrol oyuncuları: Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page

2. Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring - Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği - IMDb 8.8 "You shall not pass!" LOTR üçlemesinin başlangıç filminde, Bilbo Baggins küçük bir oyukta yaşayan hobbittir. Gençken cücelerle çıktığı bir maceradan döndükten sonra hayatı değişen Bilbo Baggins, Orta Dünya'da bütün ırkların sahip olmak için can attığı bir nesneye sahiptir: Güç Yüzüğü. Zamanında bütün Orta Dünya'yı ele geçirmek için Sauron tarafından dövülen bu tek yüzük, Orta Dünya'da onu kullanamayacak belki de tek kişi tarafından, Goblin mağaralarında çalınmıştır. Bilbo, doğum gününde ortadan kaybolunca bu önemli nesne Gandalf tarafından yeğeni Frodo Baggins'e emanet edilir. Yüzüğün Shire'da Baggins'lerde saklandığını öğrenen Sauron, yüzük tayflarını Frodo'nun peşinden gönderir. Yüzüğü korumak ve yok etmek için Ayrık Vadi'de toplanan hobbitler, insanlar, cüceler ve elfler tarafından bir yüzük kardeşliği kurulur. Acaba bu yüzük kardeşliği, Güç Yüzüğü'nü Sauron'un eline geçmeden yok edebilecek midir? Vizyon tarihi: 20 Aralık 2001 (Türkiye) Türü: Fantastik, Macera Yönetmeni: Peter Jackson Başrol oyuncuları: Elijah Wood, Sean Astin, Ian McKellen

1. Lord of the Rings: The Return of King - Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü - IMDb 8.9 "For Frodo!" Meşhur "For Frodo!" repliğinin duyulduğu üçlemenin son filminde; Saruman öldürülmüş ve ordusu Ent'ler tarafından dağıtılmıştır. Ancak insanlığın son kalesi Mordor tehlike altındadır. Sauron Ork'ların yanında birçok farklı ırk ve halk ile ittifak kurmuştur. Aragorn ve arkadaşları savaş için hazırlanırken Frodo, Sam ve Gollum, Gondor'un içinden Hüküm Dağı'na ulaşmaya çalışmaktadır. Güç Yüzüğü'nü taşıyan Frodo, Sauron'a yaklaştıkça daha da değişmekte ve gözleri en yakın arkadaşı Sam'i bile görmemektedir. Gollum'un oyunlarına rağmen, Sam ve Frodo Güç Yüzüğü'nü, Hüküm Dağına atabilecek midir? Mordor Savaşı kazanabilecek midir? Vizyon tarihi: 20 Aralık 2003 (Türkiye) Türü: Fantastik, Macera Yönetmeni: Peter Jackson Başrol oyuncuları: Elijah Wood, Sean Astin, Ian McKellen Netflix Korku Filmleri Kuşağı 6. Annabelle - IMDb 5.4 Netflix filmleri korku kuşağımın 6. filmi, son zamanların ünlü korku filmi yönetmen ve yapımcısı James Wan'ın imzasını taşıyan Annabelle! John Form, oyuncak bebek koleksiyonu yapan hamile eşi Mia için yeni bir oyuncağı gözüne kestirir. Beyaz gelinlik giydirilmiş, eşine zor rastlanır bu antika oyuncak bebek Mia için kusursuz bir hediye olacaktır. Mia, hediyesi Annabelle'i görünce mutlu olur ancak bu güzel anlar çok uzun sürmez. Form ailesinin evi bir gece sapkın bir tarikat tarafından basılır ve korkunç bir saldırıya uğrarlar. Saldırganlardan biri hayatını kaybeder ancak hiçbir şey çözülmüş değildir. Zira ailenin hiç tahmin edemeyeceği bir kötü varlık eve musallat olmuştur.

Vizyon tarihi: 24 Ekim 2014 (Türkiye) Türü: Korku Yönetmeni: John R. Leonetti Başrol oyuncuları: Annabelle Wallis, Ward Horton, Alfre Woodard 5. Lights Out - Işıklar Sönünce - IMDb 6.3 Korku türündeki Netflix filmlerinden olan Işıklar Sönünce, sürükleyici hikayesiyle favorilerim arasında. Rebecca çocukluğunda ışıklar söndüğünde yaşadığı korkuları artık geride bıraktığını düşünmektedir. Ancak erkek kardeşi Martin de ışıklar kapalı olduğu zaman benzer bir şeyle karşılaştığını açıkladığında Teresa, çocukken yaşadığı ve akıl sağlığını az kalsın kaybetmesine neden olacak kötü anılarla yeniden yüzleşmesi gerektiğini anlar. Bu korkutucu varlığın bir şekilde anneleri Sophie ile bağlantısı vardır ve Rebecca gizemi çözmeye yakın olsa da hayatlarının, özellikle ışıklar söndüğünde tehlikede olduğunu inkar etmenin artık mümkün olmadığını kavrayacaktır. Vizyon tarihi: 22 Temmuz 2016 (Türkiye) Türü: Korku Yönetmeni: David F. Sandberg Başrol oyuncuları: Teresa Palmer, Maria Bello, Billy Burke 4. Annabelle: Creation - Anabelle: Kötülüğün Doğuşu - IMDb 6.5 James Wan'ın yaratmak istediği The Conjuring evreninin bir diğer üyesi de, Annabelle serisinin ikinci filmi. İlginçtir ki, IMDb'de serinin ilk filminden daha yüksek puan alan nadir yapımlardan biridir. Sinemada izlemiştim ve gerçekten de korkmuştum! Oyuncak bebek yapımıyla uğraşan bir adam ve eşi mükemmel bir aile hayatı sürerken büyük bir trajediyle karşı karşıya kalırlar. Küçük kızları hayatını kaybeder. Aradan birkaç yıl geçtiği halde acıyı atlatamayan çift, bir gün kapanan bir yetimhanenin kızlarını ve görevli rahibesini evlerinde misafir ederler. Ancak bu küçük kız grubu, özellikle de Janice, oyuncakçının yarattığı lanetli Annabelle'in hedefi olacaktır. Filmi izleyince James Wan'ın "spin-off" işinde ne kadar iyi olduğunu göreceksiniz.

Vizyon tarihi: 18 Ağustos 2017 (Türkiye) Türü: Korku Yönetmeni: David F. Sandberg Başrol oyuncuları: Stephanie Sigman, Miranda Otto, Lulu Wilson 3. The Conjuring 2 - Korku Seansı 2 - IMDb 7.3 İşte "spin-off" filmlere ilham olan serinin en korkutucusu! Abartısız söylüyorum, 140 dakikalık bu filmin en az 120 dakikası aksiyon. Her an sizi inanılmaz geriyor. Gerçekten izlediğim en ürkütücü filmlerden bir tanesiydi. James Wan'ın yapımcı veya yönetmen olduğu her yapımı gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Film, doğaüstü olayları inceleyip aydınlatmaya çalışan dünyaca ünlü çift Ed ve Lorraine Warren çiftine odaklanıyor. Warren’lar, dört çocuk büyüten bekar bir annenin evine bir varlığın musallat olması üzerine, aileye yardım eli uzatmak için Kuzey Londra’ya doğru yola koyuluyorlar. Gerçek bir hikayeden uyarlandığını söylememe gerek var mı? En korkunç Netflix filmlerinden biri olan Korku Seansı 2'yi mutlaka seyretmelisiniz! Vizyon tarihi: 10 Haziran 2016 (Türkiye) Türü: Korku Yönetmeni: James Wan Başrol oyuncuları: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Frances O'Connor

2. IT - O - IMDb 7.4 Film, küçük bir kasabada yaşayan 7 çocuğun hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Bu 7 arkadaş okullarında dışlanan bir gruptur. Ancak en büyük sorunları bu değildir. Çocuklar, bir yandan hayatın getirdiği sorunlarla, bir yandan da ergenlikle uğraşırken başlarına beklemedikleri bir bela daha gelir. Kurbanlarının korkularına göre şekle girebilen Pennywise, ürkütücü bir palyaço kılığında bu 7 çocuğa dehşet saçmaya başlar. Artık okuldaki sorunları, verecekleri hayatta kalma mücadelesine oranla bir hayli önemsiz kalacaktır. Vizyon tarihi: 15 Eylül 2017 (Türkiye) Türü: Korku, Gerilim Yönetmeni: Andy Muschietti Başrol oyuncuları: Bill Skarsgård, Jaeden Martell, Finn Wolfhard 1. The Shining - Cinnet - IMDb 8.4 Netflix filmleri korku kuşağının birinci sıradaki filmi Cinnet, yazar Jack Torrance’ın kış sezonunda kapalı olan Overlook Oteli’nin bakımını üstlenerek, ailesiyle birlikte otele taşınması sonrasında gelişen paranormal olayları konu alır. Jack’in doğaüstü sezgilere sahip olan küçük oğlu, zamanla otelin içerisinde yalnız olmadıklarını, geçmiş ve gelecekten gelen varlıklarla birlikte yaşadıklarını iddia eder ve ailesini buna inandırmaya çalışır. Aile bir kar fırtınası sebebiyle dağda konuşlanan bu otelde mahsur kaldığındaysa Jack doğaüstü varlıklar tarafından ele geçirilir ve yavaş yavaş aklını kaybetmeye başlar.

Vizyon tarihi: 23 Mayıs 1980 (Türkiye) Türü: Korku, Gerilim Yönetmeni: Stanley Kubrick Başrol oyuncuları: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd Netflix Komedi Filmleri Kuşağı 6. Bu Nasıl Aile! - We're the Millers - IMDb 7.0 Komedi alanındaki Netflix film önerileri listemin ilk sırasında Bu Nasıl Aile filmi yer alıyor. David Burke müşterileri arasında aşçıların ve annelerin de olduğu torbacıdır. Zulasını ve parasını çalan gençler yüzünden David tedarikçisi Brad’e borçlanır. David büyük bir iş yapmak zorundadır ve Brad’in Meksika’dan gelen mallarını almak mecburiyetinde kalır. Komşuları alaycı striptizci Rose, özenti müşterisi Kenny ve zeki bir genç kız olan Casey’nin de yardımıyla mükemmel bir plan yapar. Sahte bir eş, iki sahte çocukla Miller ailesi 4 Temmuz'da güney sınırına doğru yola koyulur. Vizyon tarihi: 13 Eylül 2013 (Türkiye) Türü: Komedi Yönetmeni: Rawson Marshall Thurber Başrol oyuncuları: Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Will Poulter 5. Otel Transilvanya - IMDb 7.1 Netflix filmleri listesinde animasyonun ne işi var demeyin! Otel Transilvanya beni çoğu filmden daha eğlendirmiştir. Kızı Mavis'in 118. doğum günü için özel bir hafta sonu yaşatmak isteyen Drakula dünya çapında en ünlü canavarları oteline çağırır. Frankenstein ve karısı, Mumya, Görünmez Adam, Kurtadam ailesi ve daha sayamadığım bir sürü kült canavar partiye katılır. Drakula için tüm bu yaratıklara ev sahipliği yapmak sorun değildir ancak bir insanoğlu otele gelir ve Mavis'ten hoşlanmaya başlar. İşte o andan sonra Drakula için her şey değişir.

Vizyon tarihi: 23 Kasım 2012 (Türkiye) Türü: Komedi, Animasyon Yönetmeni: Genndy Tartakovsky Seslendirenler: Aydoğan Temel, Harun Can, Hazal Erdal 4. The Intern - Stajyer - IMDb 7.1 Robert De Niro ve Anne Hathaway ikilisinin bu sıcak filmi beni çok eğlendirdi! Başarılı bir start-up şirketinin sahibi olan Jules Ostin, çalışanlarından birinin tavsiyesiyle, daha doğrusu zorlamasıyla yeni bir stajyer programı başlatır. Emekli ve yaşını almış insanlara yönelik olan bu deneysel programa ilk başlayan kişi ise 70 yaşındaki Ben Whittaker olur. Şirketin genç kadrosunun yaş ortalamasını bir hayli yükseklere çeken Whittaker ile yanında çalıştığı Ostin arasında zamanla iş ilişkisi sağlam bir dostluğa dönüşür. Vizyon tarihi: 25 Eylül 2015 (Türkiye) Türü: Komedi Yönetmeni: Nancy Meyers Başrol Oyuncuları: Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo 3. The Hangover - Felekten Bir Gece - IMDb 7.7 Ünlü komedi üçlemesi olan Hangover'ın ilk filminde, bekarlığa veda partisi vermek için Las Vegas’a giden dört tuhaf arkadaşın sarhoş oldukları parti gecesini ve gecenin sabahında odalarında bir kaplan, tavuklar ve dolapta ağlayan altı aylık bir bebek ile uyanmaları üzerine gelişen olağanüstü maceralar aktarılmaktadır. Birbirinden şapşal ama sevimli bu üç kafadar, ipuçlarını takip ederek işlerin nerede kontrolden çıktığını bulmak zorundadır. En önemlisi de damadı bularak zamanında Los Angeles’a düğüne yetiştirmeleri gerekmektedir.

Vizyon tarihi: 10 Temmuz 2009 (Türkiye) Türü: Komedi Yönetmeni: Todd Phillips Başrol Oyuncuları: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis 2. G.O.R.A - IMDb 8.0 Netflix filmleri komedi kuşağıma G.O.R.A ile devam ediyorum. Anadolu’nun turistik kentlerinden birinde esnaflık yapan Arif, uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A adlı gezegene götürülür. Arif, gezegenden kaçmak için uğraşır. Bunun için de uzaylı Komutan Logar’a karşı mücadele vermesi gerekir. Bu mücadele esnasında gezegenin kralının kızı olan Ceku'ya aşık olan Arif, G.O.R.A'da tanıştığı dostlarının da yardımıyla Logar'ı alt etmeye çalışır. Eğlenceli hikayesiyle G.O.R.A. Türk komedi filmleri arasında en sevdiklerimden! Vizyon tarihi: 12 Kasım 2004 (Türkiye) Türü: Komedi Yönetmeni: Ömer Faruk Sorak Başrol Oyuncuları: Cem Yılmaz, Ozan Güven, Rasim Öztekin, Özge Özberk 1. PK - IMDb 8.2 P. K., başka bir gezegenden gelen bir yabancının tanrıyı bulma çabasını konu ediyor. P.K.'in masum gözlerini gören insanlar kendi monoton hayatlarını gözden geçirirler. P.K.'in sadık arkadaşları ve dostları olur. Kırık kalpleri düzeltir, öfkeleri dindirir. P.K.'in çocuksu merakı kendisi ve milyonlarca insan için manevi bir yolculuğa dönüşür. Film karmaşık felsefelerin iddialı ve benzersiz yönlerini orijinal bir şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca basit, kahkaha dolu, heyecanlı bir aşk masalı da yaşanıyor.

Vizyon tarihi: 18 Aralık 2014 (Türkiye) Türü: Komedi Yönetmeni: Rajkumar Hirani Başrol Oyuncuları: Aamir Khan, Anushka Sharma, Sanjay Dutt Netflix Romantik Komedi Filmleri Kuşağı 3. Easy A - Adı Çıkmış - IMDb 7.1 Başarılı uyarlama filmlerden biri olan Adı Çıkmış, tam gençlerin lise yaşantısını gözler önüne seriyor. Lisede kendi halinde bir öğrenci olan Olive'in hakkında herkesi meraklandıran bir dedikodu yayılır. Olive bu dedikoduların yalan olduğunu kanıtlamaya çalışır ancak biliyorsunuz ki dedikodu her zaman gerçeğin önüne geçer. Bütün hayatının mahvolduğunu düşünen Olive, bu dedikodu sayesinde bir anda okulun en gözde ve popüler kızına dönüşür. Vizyon tarihi: 16 Eylül 2010 (Türkiye) Türü: Komedi, Gençlik Yönetmeni: Will Gluck Başrol Oyuncuları: Emma Stone, Amanda Byness, Stanley Tucci 2. Sixteen Candles - 16. Doğum Günüm - IMDb 7.1 1984 yapımı bir gençlik filmi olan 16. Doğum Günüm, Samantha adında genç bir kızın öyküsünü anlatıyor. Samantha’nın hayatı hızla inişe geçmiştir. 15 yaşındaki bu genç kız okulda bir çocuğa aşık olur. Okulun en sevimsiz tipi de ona aşıktır. Samantha’nın ablası evlenmek üzeredir ve bu olayın telaşı içerisindeki ailenin tüm diğer fertleri, kendisinin yaş gününü unuturlar. Tüm bunların üzerine genç kız, utanç verici bir büyükanne ve büyükbaba, yabancı bir dönüşüm öğrencisi olan Long Duc Dong ile de uğraşmak zorunda kalır. Samantha'nın eğlenceli dünyasına bir yolculuğa çıkıyorsunuz.

Vizyon tarihi: 4 Mayıs 1984 (Türkiye) Türü: Komedi, Gençlik, Romantik Yönetmeni: John Hughes Başrol Oyuncuları: Molly Ringwald, Michael Schoeffling, Haviland Morris 1. To All the Boys I've Loved Before - Sevdiğim Tüm Erkeklere - IMDb 7.2 Netflix gençlik filmleri listemizin zirvesinde, Netflix'in kendi üretimi olan bir film var. Üstelik kitaptan uyarlanan başarılı bir film. Lara Jean, 16 yaşında genç bir kızdır. Lara da her genç kız gibi ara ara birilerinden hoşlanmaktadır. Ancak onun ilişkileri yazdığı mektuplardan ibarettir. Fakat bir gün beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Lara’nın gizli aşk mektupları bilinmedik bir kişi tarafından sahiplerine gönderilir. Sevdiği erkekler, Lara’nın kendileri hakkında artık ne düşündüğünü öğrenmiştir üstelik hepsi de aynı anda. Peki bu mektupları kim göndermiştir? Vizyon tarihi: 4 Mayıs 1984 (Türkiye) Türü: Komedi, Gençlik, Romantik Yönetmeni: Susan Johnson Başrol Oyuncuları: Lana Condor, John Corbett, Noah Centineo Romantik Netflix Filmleri Kuşağı 5. Les Misérables - Sefiller - IMDb 7.6 Ünlü yazar Victor Hugo'nun unutulmaz ebedi eseri Sefiller'in beyaz perde uyarlaması olan bu yapım, Jean Valjean'ın ölümsüz hikayesini anlatıyor. Jean Valjean olarak bilinen 24601 numaralı mahkum, hapishaneden salınır. Kendisine yeni bir hayat kurmak ister ama müfettiş Javert'in gölgesi onu daima takip etmektedir. Fransız Devrimi'nin arifesinde geçen hikaye ihtilalin her iki yüzünü gözler önüne serer. Mutlaka izlenmeli!

Vizyon tarihi: 1 Mart 2013 (Türkiye) Türü: Romantik, Dram, Müzikal Yönetmeni: Tom Hooper Başrol Oyuncuları: Anne Hathaway, Hugh Jackman, Russell Crowe 4. Midnight in Paris - Paris'te Gece Yarısı - IMDb 7.7 Sonbaharda evlenecek olan nişanlı çift Gil ve Inez, Inez'in babasının iş gereği Paris'e gelmesini fırsat bilip küçük bir tatil için aşk şehrinin yolunu tutarlar. Başta her şey eğlence dolu bir kent gezisinden ibaretken, özellikle damat adayı Gil'in Paris caddelerinde gece yarısı yaşadığı gerçeküstü maceralar sadece onun değil tüm ailenin hayatını değiştirecektir. Zira bu genç adam, Paris’e büyük bir aşk beslemeye başlar, edebiyatçı kimliği ve tutkusu pekişir. Vizyon tarihi: 30 Eylül 2011 (Türkiye) Türü: Romantik, Dram Yönetmeni: Woody Allan Başrol Oyuncuları: Owen Wilson, Rachel McAdams, Michael Sheen 3. About Time - Zamanda Aşk - IMDb 7.8 Lake ailesinin tüm erkekleri zamanda seyahat etme yeteneğine sahiptir ve ana kahramanımız Tim de artık bunu kullanabilecektir. Bunu fırsat bilen Tim geçmişindeki utanç verici anlara gidip olayları değiştirmeye başlar. Kısa bir süre Londra'ya taşınır ve son derece çekici bir kadın olan Mary'e aşık olur. Tim herkesten gizlediği yeteneğini ilişkilerine de yeni bir 'boyut' getirmesi için kullanmaya başlar ve bu sayede her adımı hatasız atlatmayı planlar. Ancak bir süre sonra her sorunu bu şekilde çözemeyeceğini ve hataların da hayatın gerekli birer parçası olduğunu fark eder.

Vizyon tarihi: 4 Ekim 2013 (Türkiye) Türü: Dram, Romantik, Fantastik Yönetmeni: Richard Curtis Başrol Oyuncuları: Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy 2. The Notebook - Not Defteri - IMDb 7.8 1940'lı yıllarda Kuzey Karolina'daki sahil kasabası Seabrook'a genç bir kız taşınır. Ailesiyle geçireceği sakin bir yazı hayal eden Allie bir festivalde tanıştığı Noah'la yakınlaşır. Noah, kızı gördüğü anda karşısında evlenmesi gereken kadın olduğunu anlar. İkinci Dünya Savaşı'nın alevlediği bir dönemde kader bu iki aşığı birbirinden ayırır. Aşık olduğu kızı hiç unutmamış olan Noah savaştan döner. Oysa Allie gönüllü olarak çalıştığı askeri hastanede tanıştığı Lon ile evlenmek üzeredir. En başarılı Netflix aşk filmleri arasında yer alan filmin sonu ise gerçekten çok duygusal! Vizyon tarihi: 25 Haziran 2014 (Türkiye) Türü: Dram, Romantik Yönetmeni: Nick Cassavetes Başrol Oyuncuları: Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner 1. Slumdog Millionaire - Milyoner - IMDb 8.0 Romantik film listemin zirvesinde Milyoner var. Jamal Malik, Mumbai’nin gecekondu mahallelerinden birinde yaşayan 18 yaşında bir yetimdir. Hindistan’da katıldığı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasında 20 milyon rupe kazanmasına sadece bir soru kalmıştır. Ama programa ara verildiğinde, bir sokak çocuğunun bu kadar büyük başarıyı ancak hileyle kazanabileceğinden şüphelenen yetkililer genci tutuklar. Suçsuzluğunu kanıtlamak için yaşamını anlatmaya başlar. Sorgu gecesinde soruları nasıl yanıtladığını tek tek anlatan genç adamın sırrı yavaş yavaş aydınlanır.

Vizyon tarihi: 27 Şubat 2009 (Türkiye) Türü: Dram, Romantik, Komedi Yönetmeni: Danny Boyle Başrol Oyuncuları: Dev Patel, Anil Kapoor, Saurabh Shukla, Rajendranath Zutshi, Jeneva Talwar Netflix Türk Filmleri Kuşağı 3. Eşkıya - IMDb 8.3 35 yıl önce Cudi dağlarında bir grup eşkıya, jandarma tarafından yakalanır. 35 yıl içinde eşkıyaların hepsi ya hastalıktan ya da bölgedeki hesaplaşmalardan ötürü can vermiştir. Geçmişin izlerini sürmeye başlayan Eşkıya, en yakın arkadaşının ihaneti yüzünden hapse girdiğini öğrenir. Bu arkadaş, Eşkıya'nın sevdiği Keje’yi satın alarak İstanbul’a kaçmıştır. Eşkıya ne İstanbul’u ne de arkadaşının adresini bilmemektedir. İstanbul'a yola çıktığı trende, Tarlabaşı'nın arka sokaklarında Cumali adlı genç bir adamla tanışır. Onla birlikte İstanbul'a gider ve kendisinin derdinin yanında bir de Cumali'nin derdiyle uğraşmaya başlar. Vizyon tarihi: 29 Kasım 1996 (Türkiye) Türü: Dram Yönetmeni: Yavuz Turgul Başrol Oyuncuları: Şener Şen, Uğur Yücel, Sermin Hürmegiç 2. Babam ve Oğlum - IMDb 8.3 Ve sıra, Türk sinema tarihine damgasını vurmuş olan Babam ve Oğlum'da. Minik baş karakterimiz Deniz, annesini doğum sırasında kaybetmiş ve 12 Eylül darbesinin yıktığı hayatlardan birinde büyümekte olan ufak bir çocuktur. Deniz, babası dışında hiçbir akrabasını tanımadan mütevazı bir hayat sürerken babası Sadık'la birlikte daha önce hiç görmediği dedesi ve akrabalarının yanına ufak bir kasabaya taşınmak zorunda kalır. Ağlama garantili!