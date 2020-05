Dev Liste Geldi: En İyi Netflix Filmleri Listesi (Kullanıcılara Göre)

Not: En güzel Netflix filmlerini, IMDb'den aldığı puana göre düşükten başlayarak sıraladım. Siz bu yazıyı okurken, IMDb puanları değişmiş olabilir.

Sizleri bilmem ama benim için filmler, LOTR ve diğerleri olarak ayrılır. Hiçbir film veya dizi ile kıyas kabul edemem. Konusunu bilmeyen yoktur ama yine de unutanlar veya ilk defa izleyecek olanlar için kısaca açıklayayım. Yüzük kardeşliği dağılmış, Frodo ve Sam diğerlerinden ayrılmıştır. Güç yüzüğünü yok etmek için Hüküm Dağı'na doğru ilerlerken, sinsi Gollum nam-ı diğer Smeagol ile tanışırlar. Gollum bu yolculukta Frodo ve Sam'e yol gösterir ancak Gollum gibi güç yüzüğüne takıntıyla bağlı olan bir yaratık, bu yardımı ne için yapmaktadır? Diğer taraftan, oğlunu kaybeden Rohan Kralı Theoden Miğfer Dibi Savaşına hazırlanır. Beşinci günün şafağında neler olacaktır?

The Matrix, koca bir nesle dünyanın gerçek olup olmadığını sorgulatan Netflix filmlerinden! Bir bilgisayar programcısı olan Thomas Anderson aynı zamanda Neo kullanıcı isimli çok usta bir hackerdır. Fakat siyah takım elbiseli ve gözlüklü adamların yakın takibindedir. Bu takibin nedenini ise karşılaşacağı Morpheus'dan öğrenir. Morpheus'un anlattıklarına güvenen Neo, kendini büyük bir komplonun içinde bulur. İçinde yaşadığımızı sandığımız bu dünya tamamıyla aldatıcıdır. Tüm insanlık aslında uzaydan gelen yaratıkların kölesidir. Neo; Trinity ve Morpheus'un yardımıyla kendilerini bu düzeni yıkmaya adayan bir grubun içine katılır. Film, kült bilim kurgu filmleri arasına girmeye aday.

Netflix filmlerinden Başlangıç'ı ilk izleyişte anlayan 150 IQ'ya sahiptir sanırım. Her izlediğinizde yeni şeyler fark edip daha da seveceğiniz bu yapımda, DiCaprio çok yetenekli bir hırsız olan "Dom Cobb" karakteriyle karşımızda. Dom Cobb'un uzmanlık alanı, zihnin en karanlık ve savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Cobb'un bu nadir insanlarda görülebilecek yeteneği, onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapar. Aynı zamanda bu durum, onu uluslararası bir kaçak yapmıştır. Cobb'a içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur. Bizlere bu yapımı kazandırdığı için Nolan'a sevgilerimi iletiyorum, iyi ki varsın!

2. Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring - Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği - IMDb 8.8

"You shall not pass!"

LOTR üçlemesinin başlangıç filminde, Bilbo Baggins küçük bir oyukta yaşayan hobbittir. Gençken cücelerle çıktığı bir maceradan döndükten sonra hayatı değişen Bilbo Baggins, Orta Dünya'da bütün ırkların sahip olmak için can attığı bir nesneye sahiptir: Güç Yüzüğü. Zamanında bütün Orta Dünya'yı ele geçirmek için Sauron tarafından dövülen bu tek yüzük, Orta Dünya'da onu kullanamayacak belki de tek kişi tarafından, Goblin mağaralarında çalınmıştır. Bilbo, doğum gününde ortadan kaybolunca bu önemli nesne Gandalf tarafından yeğeni Frodo Baggins'e emanet edilir. Yüzüğün Shire'da Baggins'lerde saklandığını öğrenen Sauron, yüzük tayflarını Frodo'nun peşinden gönderir. Yüzüğü korumak ve yok etmek için Ayrık Vadi'de toplanan hobbitler, insanlar, cüceler ve elfler tarafından bir yüzük kardeşliği kurulur. Acaba bu yüzük kardeşliği, Güç Yüzüğü'nü Sauron'un eline geçmeden yok edebilecek midir?

Vizyon tarihi: 20 Aralık 2001 (Türkiye)

Türü: Fantastik, Macera

Yönetmeni: Peter Jackson

Başrol oyuncuları: Elijah Wood, Sean Astin, Ian McKellen