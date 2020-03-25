Netflix yeni dizi ve filmleri neler? İşte Netflix Nisan ayında yayınlanacak yeni içerikler

Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte evde kalan insanlar dizileri daha çok internet üzerinden izlemeye başladı. En çok tercih edilen çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, nisan ayında yayınlayacağı içerikleri açıkladı.

İŞTE NETLFLIX NİSAN AYI YENİ İÇERİK LİSTESİ:

• 'Nailed It!' adlı yemek yarışmasının 4'üncü sezonu 1 Nisan'da yayında olacak.

• Netflix'in en çok izlenilen dizilerinden biri olan 'La Casa de Papel'in 4'üncü sezonu 3 Nisan'da yayında olacak.

• 'Brews Brothers', yeni bir Netflix komedi klasiği. 8 bölümden oluşacak ve 10 Nisan'da yayınlanacak dizi, iki erkek kardeşin hikayesini konu alıyor.

• 'La casa de las Flores', Meksika'da yaşayan zengin bir ailenin hayatının konu alıyor. Dizinin üçüncü sezonu 23 Nisan’da yayında olacak.

• Eşinin ölümünün ardından yas tutmaya devam eden Tony’nin hayatını konu alan 'After Life', 24 Nisan’da izleyici ile buluşacak.

• Gerçek bir hayat hikayesinden yola çıkan 'Sergio', Bağdat’taki bir diplomatın hikayesini konu alıyor. Sergio, 17 Nisan’da yayında olacak.

• Amerikalı yazar Lois Lowry'nin kitabından uyarlanan animasyon filmi 'Willoughby Ailesi', 22 Nisan’da yayında olacak. Film, ebeveynleri tarafından terk edilen ve modern bir aile olmak isteyen Willoughby kardeşlerin hikayesini konu alıyor.