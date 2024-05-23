HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kız isteme dönüşü feci kaza! Minibüs ile tanker çarpıştı: 6'sı ağır 14 yaralı

Kız isteme dönüşü feci kaza! Minibüs ile tanker çarpıştı: 6'sı ağır 14 yaralı

23.05.2024 23:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin-Antalya D-400 karayolunda minibüs ile tanker çarpıştığı kazada 6'sı ağır 14 kişi yaralandı. Minibüste bulunanların kız istemeden döndüğü ve Gaziantep'e gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kız isteme dönüşü feci kaza! Minibüs ile tanker çarpıştı: 6'sı ağır 14 yaralı

Kaza, Mersin'in Anamur ilçesinde bağlı Uçarı Mahallesi Yapma Beleni mevkiinde D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya Gazipaşa ilçesi yönünden gelen minibüs ile karşı yönden gelen tanker çarpıştı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazada minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Anamur ile Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.

AW211322_01

KIZ İSTEMEDEN DÖNDÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaralılarından 6'sının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle D-400 yolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Olay yerinden araçların çekilmesiyle karayolu tekrar ulaşıma açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürerken minibüste bulunanların kız istemeden döndüğü, Gaziantep'e gitmek için yola çıktığı belirtildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay çocuklar okuldan alınmayınca ortaya çıktı! Yakınları cansız bedenlerini bulduKorkunç olay çocuklar okuldan alınmayınca ortaya çıktı! Yakınları cansız bedenlerini buldu
Üsküdar'da kafede silahlı çatışma! 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı! Valilik açıklama yaptıÜsküdar'da kafede silahlı çatışma! 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı! Valilik açıklama yaptı
Böylesi görülmedi, roller değişti! Taksici arka koltukta uyudu, müşteri direksiyona geçtiBöylesi görülmedi, roller değişti! Taksici arka koltukta uyudu, müşteri direksiyona geçti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mersin
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş başkanı Hasan Arat, kupa finali öncesi tribünü terk etti!

Beşiktaş başkanı Hasan Arat, kupa finali öncesi tribünü terk etti!

Üsküdar'da kafede silahlı çatışma! 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı! Valilik açıklama yaptı

Üsküdar'da kafede silahlı çatışma! 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı! Valilik açıklama yaptı

Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda acı olay! 22 yaşındaki genç kız raylara atlayarak intihar etti

Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda acı olay! 22 yaşındaki genç kız raylara atlayarak intihar etti

Böylesi görülmedi, roller değişti! Taksici arka koltukta uyudu, müşteri direksiyona geçti

Böylesi görülmedi, roller değişti! Taksici arka koltukta uyudu, müşteri direksiyona geçti

Mezuniyet kutlamasında faciadan dönüldü! Patlayan balonlar alev aldı! Çok sayıda öğrenci yaralandı

Mezuniyet kutlamasında faciadan dönüldü! Patlayan balonlar alev aldı! Çok sayıda öğrenci yaralandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.