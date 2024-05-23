Kız isteme dönüşü feci kaza! Minibüs ile tanker çarpıştı: 6'sı ağır 14 yaralı

Kaza, Mersin'in Anamur ilçesinde bağlı Uçarı Mahallesi Yapma Beleni mevkiinde D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya Gazipaşa ilçesi yönünden gelen minibüs ile karşı yönden gelen tanker çarpıştı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazada minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Anamur ile Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.

KIZ İSTEMEDEN DÖNDÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaralılarından 6'sının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle D-400 yolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Olay yerinden araçların çekilmesiyle karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken minibüste bulunanların kız istemeden döndüğü, Gaziantep'e gitmek için yola çıktığı belirtildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





