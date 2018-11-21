Netflix yeni Türk dizisi için Beren Saat ile anlaştı

Netflix’in Türkiye’den çıkan ilk orijinal dizisi, 14 Aralık’ta yayınlanacak olan The Protector (Hakan: Muhafız) için nefesler tutulmuşken yeni bir sürpriz daha geldi.

Netflix Türkiye, sosyal medya hesabından ikinci orijinal dizinin de yolda olduğu müjdesini verdi.

Üstelik Netflix’in ikinci Türk orijinalinde TV ve sinema dünyasının en sevilen isimlerinden Beren Saat baş rolde olacak. Netflix’in Beren Saat’li yeni dizisi dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerle buluşacak.

The Crown’da Kraliçe Elizabeth, House of Cards’ta Claire Underwood, Maniac’ta Annie, La Casa de Papel’de Tokyo, GLOW’da Ruth Wilder ve Marvel’s Jessica Jones’ta ismiyle müsemma Jessica Jones gibi Netflix yapımlarının güçlü kadın kahramanları birbirinden farklı hikayeleriyle izleyenlere ilham veriyor; seyircilerde hayallerinin peşinden koşma isteği uyandırıyor.

Şimdi sıra Beren Saat’te! Bakalım Beren nasıl bir karakterle karşımıza çıkacak?



