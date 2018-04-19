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Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.04.2018 21:24 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de Gönüllüler'den elenen milli atlet Nevin Yanıt, konuk olduğu Survivor Panorama programında yaptığı itiraflar herkesi şaşkına çevirdi.

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Milli atlet Nevin Yanıt Survivor 2018'e başlarken iddialı isimlerden biri olacağı tahmin ediliyordu. Ancak yarışmadaki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Nevin, arkadaşlarının ismini yazmasıyla elenmişti. TV 8'de yayınlanan Survivor Panorama konuk olan Nevin Yanıt elenmesiyle ilgili yaptığı itirafla şaşırttı.

Elenmeyi kendisinin istediğini ve arkadaşlarından ismini yazmalarını rica ettiğini açıklayan Nevin Yanıt, 'Adımın yazılmasını istedim. Çünkü herkesi hayal kırıklığına uğrattım' dedi. Acun Ilıcalı'ya karşı mahçup olduğunu söyleyen Nevin, 'Benim elendiğim dokunulmazlık oyunundan sonra arkadaşlarımdan benim adımı yazmalarını
rica ettim. Benim adım çıksın, zaten büyük olasılıkla performansımdan dolayı gideceğimi düşünmüştüm.

Ben oraya mücadele etmeye gitmiştim. Ama oyun kaybediliyor ve takım bir türlü karnını doyuramıyor. Nevin Yanıt olarak beklenti var ama ben bekleneni
veremiyordum. Acun ağebeye karşı kendimi çok mahçup hissettim. Orada beklentiyi karşılayamayan bir Nevin vardı. Ben rica ettim benim adımı yazmaları için.' şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Nevin Yanıt Survivor survivor 2018

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
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Cumali denilen dram, trajedi adamı aylarca orada hiç bir işe yaramadan herkesi mağdur etti. Köylü ayağına millete duygu sömürüsü yapan şark kurnazının tekiydi. Cumali'nin orada olması baştan beri hataydı.
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