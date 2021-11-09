Newcastle United, Suudi Arabistan destekli konsorsiyuma satılmasından iki hafta sonra menajeri Steve Bruce'la yollarını ayırdı

İki hafta önce Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma satılan İngiltere Premier Ligi kulüplerinden Newcastle United, menajeri Steve Bruce'la yollarını ayırdı.

Newcastle United'dan yapılan açıklamada, kulübün ve Steve Bruce'un bu kararı birlikte aldığı belirtildi.

Kulüp, Steve Bruce'a katkılarından dolayı teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.

Yapılan açıklamada yeni menajer için çalışmaların başladığı duyuruldu.

Bruce da, Newcastle United'a, kendisine "eşsiz" bir kulübü yönetme fırsatı verdiği için minnettar olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Kamu Yatırımı Fonu öncülüğündeki konsorsiyum, Newcastle United'ı 305 milyon sterline satın almıştı.

Satış sonrası Newcastle United, Premier Lig'de Tottenham Hotspur'a sahasında 3-2 yenilmişti.

Bu karşılaşma, Steve Bruce'un menajerlik kariyerindeki 1000. maçıydı.

Newcastle United, 20 takımlı İngiltere Premier Ligi'nde halen 8 maçta 3 puanla 19. sırada.

Cumartesi günü Newcastle United'ın Londra'da Crystal Palace'la oynayacağı maçta takımın başında geçici menajer Graeme Jones olacak.

Newcastle United, Suudi Arabistan destekli konsorsiyuma satıldı

