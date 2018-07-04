Neymar'dan CS:GO göndermeli gol sevinci!

Dünya Kupası son 16 turunda Meksika'yla karşılaşan Brezilya'da Neymar attığı golden sonra yaptığı gol sevinci maça damgasını vurdu. Çeyrek final yolunda karşılaştıkları Meksika'ya karşı ilk golü atan ve takımını 1-0 öçne geçiren Neymar, golün ardından takım arkadaşlarıyla birlikte CS:GO göndermeli bir gol sevinci yaptı. Sosyal medya platformlarından sıkça CS:GO oynarken paylaşım yapan Neymar attığı golün ardından takım arkadaşlarının arasında flashbag atmış gibi yaparak takım arkadaşlarını kör eden Neymar gol sevincini bu şekilde kutladı.
CS:GO resmi twitter hesabından da Neymar'ın bu gol sevinci paylaşıldı.
Make sure to call out your flashes, @neymarjr!! ???? https://t.co/pYpDi7AhI5— CS:GO (@csgo_dev) July 2, 2018
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