SPOR

Neymar'dan CS:GO göndermeli gol sevinci!

ESPOR HABERLERİ  | 04.07.2018 10:07 | Son Güncelleme

Dünya Kupası son 16 turunda Meksika'yla karşılaşan Brezilya'da Neymar'ın gol sevinci şaşırttı.

Neymar'dan CS:GO göndermeli gol sevinci!

Dünya Kupası son 16 turunda Meksika'yla karşılaşan Brezilya'da Neymar attığı golden sonra yaptığı gol sevinci maça damgasını vurdu. Çeyrek final yolunda karşılaştıkları Meksika'ya karşı ilk golü atan ve takımını 1-0 öçne geçiren Neymar, golün ardından takım arkadaşlarıyla birlikte CS:GO göndermeli bir gol sevinci yaptı. Sosyal medya platformlarından sıkça CS:GO oynarken paylaşım yapan Neymar attığı golün ardından takım arkadaşlarının arasında flashbag atmış gibi yaparak takım arkadaşlarını kör eden Neymar gol sevincini bu şekilde kutladı.

CS:GO resmi twitter hesabından da Neymar'ın bu gol sevinci paylaşıldı.


PARTNEROnlar da modaya uydu!Onlar da modaya uydu!
VFŞL'de 3. hafta geride kaldı!VFŞL'de 3. hafta geride kaldı!
Ninja çok istediği Friday Fortnite'ı sonunda kazandı! Ninja çok istediği Friday Fortnite'ı sonunda kazandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eSpor neymar CSGO dünya kupası espor haber Brezilya gol sevinci

En Çok Okunan Haberler

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Rus psikolog Platon Besedin: Dünya Kupası ahlakımızı bozdu!

Rus psikolog Platon Besedin: Dünya Kupası ahlakımızı bozdu!

Ricardo Quaresma Çin'e gidiyor

Ricardo Quaresma Çin'e gidiyor

Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda ve Maicon'un satış fiyatı belirlendi

Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda ve Maicon'un satış fiyatı belirlendi

Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!

Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
yanlış hareket yapmış. bayrak direğinin üzerine oturması gerekiyordu :p
Diğer Haberler
Neymar'dan CS:GO göndermeli gol sevinci!

Neymar'dan CS:GO göndermeli gol sevinci!

VFŞL'de 3. hafta geride kaldı!

VFŞL'de 3. hafta geride kaldı!

Ninja çok istediği Friday Fortnite'ı sonunda kazandı!

Ninja çok istediği Friday Fortnite'ı sonunda kazandı!

Japone'nin yeni adresi belli oldu!

Japone'nin yeni adresi belli oldu!

Space Soldiers DreamHack Masters Stockholm 2018'e katılamayacak!

Space Soldiers DreamHack Masters Stockholm 2018'e katılamayacak!

Mousesports'tan transfer!

Mousesports'tan transfer!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.