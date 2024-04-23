Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn yapay zekayla oluşturulan müstehcen pozlarına isyan etti! "Ben bile inandım"

Sosyal medyada 'Barbi' lakabıyla tanınan fenomen isim Apollonia Llewellyn hayranlarını yapay zekayla oluşturulan sahte görselleri konusunda uyarmak için Instagram hesabının hikaye bölümünü kullandı.

24 yaşındaki fenomen isim fotoğraflarının yapay zeka kullanılarak çıplak hale getirildiğini söyleyerek, "Herhangi bir resmi çıplak hale getirebilen bir yapay zeka uygulaması var. Bundan kesinlikle tiksiniyorum, bu yüzden lütfen bu resimlerin bana ait olduğunu düşünmeyin. İşte orijinal fotoğraf ve aşağıdaki fotoğrafın üstsüz olduğu belli ki onu sansürlemek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.