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    4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn yapay zekayla oluşturulan müstehcen pozlarına isyan etti! "Ben bile inandım"

    Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn yapay zekayla oluşturulan müstehcen pozlarına isyan etti! "Ben bile inandım"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.04.2024 14:18
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    Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn yapay zekayla oluşturulan müstehcen pozlarını internette gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirerek duruma isyan etti. Özellikle hayranlarına üstsüz fotoğrafları için uyarıda bulunan fenomen isim, "Ben bile inandım. Bu gerçekten çok mide bulandırıcı" ifadelerini kullandı.

    Sosyal medyada 'Barbi' lakabıyla tanınan fenomen isim Apollonia Llewellyn hayranlarını yapay zekayla oluşturulan sahte görselleri konusunda uyarmak için Instagram hesabının hikaye bölümünü kullandı.

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    24 yaşındaki fenomen isim fotoğraflarının yapay zeka kullanılarak çıplak hale getirildiğini söyleyerek, "Herhangi bir resmi çıplak hale getirebilen bir yapay zeka uygulaması var. Bundan kesinlikle tiksiniyorum, bu yüzden lütfen bu resimlerin bana ait olduğunu düşünmeyin. İşte orijinal fotoğraf ve aşağıdaki fotoğrafın üstsüz olduğu belli ki onu sansürlemek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

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    sosyal medya yapay zeka
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