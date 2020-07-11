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  4. Nez 5'inci kez evleniyor! Tektaşını paylaştı

Nez 5'inci kez evleniyor! Tektaşını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 16:37 | Son Güncelleme

Şarkıcı Nez, bir yıldır aşk yaşadığı tenis antrenörü Gökhan Köksal'dan evlilik teklifi aldı. Tektaşıyla poz veren şarkıcı, "Ve ben evet dedim. Bir yıl sonra ilk tanıştığımız yerde..." dedi

Nez 5'inci kez evleniyor! Tektaşını paylaştı

Bir döneme damgasını vuran şarkıcı Nez, 5. kez nikah masasına oturuyor. Nez, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı tenis antrenörü Gökhan Köksal'dan evlilik teklifi aldı.

Evlilik yüzüğü ile poz veren şarkıcı, "Ve ben evet dedim. Bir yıl sonra ilk tanıştığımız yerde..." ifadelerini kullandı.

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Daha önce 4 kez evlenen Nez, Gökhan Köksal ile 5'inci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Şarkıcı Nez, evliliklerinde aradığı mutluluğu bulamadı. Nez, son olarak 2017 yılında nikâh masasına oturduğu oyuncu Eylem Server Ünüvar'dan tek celsede boşanmıştı. Nez, “Yeniden evlilik düşünür müsünüz?” sorusuna ise, “Bunları konuşmak için çok erken” yanıtını vermişti.


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