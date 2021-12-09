Nicki Minaj’ın aşırı müstehcen doğum günü fotoğrafları dudak uçuklattı

Başarılı müzik hayatının yanı sıra sansasyonel özel hayatıyla gündemden düşmeyen ABD’li rap şarkıcısı Nicki Minaj, 39 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı doğum gününe özel çektirdiği fotoğraflarını Instagram hesabından yayınladı.

Instagram’da 164 milyon takipçisi olan Nicki Minaj’ın müstehcen pozlarına beğeni yağdı. Şarkıcı fotoğraflarını, “Kötü çocuğa mutlu yıllar dileyin” notuyla paylaştı. 3 fotoğraflık albüm paylaşımı 5 milyona yakın beğeni aldı ve beğeni sayısı her geçen saniye artmaya devam ediyor. Şarkıcının hayranları Nicki Minaj’ı doğum günü mesajlarına boğdu.

Kenneth Petty ile evli olan Nicki Minaj’ın bu evlilikten bir erkek çocukları var. 2019 yılında müzik piyasasından erken emekli olmak istediğini söyleyen Minaj, bu açıklamasına rağmen albüm çalışmalarına devam ediyor.



