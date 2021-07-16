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Nicolas Cage, kendisinden 29 yaş küçük Riko Shibata ile neden evlendiğini açıkladı

16.07.2021 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz şubat ayında kendisinden 29 yaş küçük Riko Shibata ile evlenen Nicolas Cage, ilginç bir açıklama yaptı. Nicolas Cage, “Eşimin uçan sincabı olduğunu öğrendiğimde evliliğin yürüyeceğini anladım” dedi.

Nicolas Cage, kendisinden 29 yaş küçük Riko Shibata ile neden evlendiğini açıkladı

Hollywood’un deneyimli ismi Nicolas Cage, geçtiğimiz Şubat ayında kendisinden 29 yaş küçük Riko Shibata ile hayatını birleştirmişti. Çift, Cage’in yeni filmi Pig’in galasında görüntülendi.

Nicolas Cage, 5. eşi Riko Shibata'nın uçan sincabının olduğunu söylemesinin ardından evliliklerinin yürüyeceğini anladığını söyledi.

"ÇOK FAZLA ORTAK NOKTAMIZ VAR"

Etkinlik sırasında Entertainment Tonight'a konuşan Cage, eşiyle nasıl tanıştığını ve ilişkilerinin uzun soluklu olacağını nasıl fark ettiğini anlattı. Aktör şu ifadeleri kullandı:

Japonya'da tanıştık ve onunla tanıştığımda çok etkileyici olduğunu düşündüm. Çok fazla ortak noktamız vardı. O da hayvanları seviyordu. Ben de, 'Herhangi bir evcil hayvanın var mı?' diye sordum. O da, 'Evet uçan sincaplarım var' dedi. İki şeker planörü vardı. 'Tamam bu ilişki yürüyebilir' diye düşündüm.

57 yaşındaki oyuncunun 28 yaşındaki Shibata'yla evlenmesi epey dikkat çekmişti.

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Cage'in 4. eşi Erika Koike'yle evliliğiyse yalnızca 4 gün sürmüştü.

Ünlü oyuncu Shibata'yla merhum babası August Coppola'nın doğumgününde evlenmişti. August Coppola, yönetmen Francis Ford Coppola'nın ağabeyi.

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