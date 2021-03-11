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Nicole Scherzinger, kasıklarına kadar açtı

11.03.2021 15:22 | Son Güncelleme:
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Nicole Scherzinger, kasıklarına kadar açtı

ABD’de yayınlanan The Masked Singer adlı yarışmada sahneye çıkan Nicole Scherzinger, yırtmacı kasığına kadar uzanan dekoltesi bol elbiseyle göz kamaştırdı.

ABD’li şarkıcı Nicole Scherzinger, The Masked Singer yarışması için sahneye çıktı. Hiç bitmeyecek gibi görünen derin yırtmaçlı, dekoltesi bol elbisesiyle bol bol fotoğraf çeken şarkıcı bu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

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42 yaşındaki Pussycat Dolls yıldızı, seksi tek omuzlu elbisesiyle oldukça şık görünüyordu. Şarkıcı, ışıltılı elbisesini pırlanta yüzükler ve küpelerle tamamladı.

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Nicole Scherzinger, geçtiğimiz günlerde Thom Evans ile birinci yıl dönümünü kutladı.

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Çift, Ünlüler X Factor yarışmasının 2019'da yılındaki sezonunda tanıştıktan kısa süre sonra aşk yaşamaya başladı.

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