Nicole Scherzinger sauna pozuyla dikkat çekti

Günlerini erkek arkadaşı Thom Evans ile birlikte ev arayarak geçiren şarkıcı Nicole Scherzinger, Instagram’dan hayranlarının kalbini zıplatacak fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmedi.

Nicole, haftanın yorgunluğunu saunada attı.



Saunanın ahşap zemininde poz veren Nicole kaslı karnını ve kıskandıracak güzelliğini sergiledi. Nicole’ün saunada olmasına rağmen makyajından ödün vermediği dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü şarkıcı saunada çektiği fotoğrafları hayranlarıyla paylaştı.



Geleneksel saunaların aksine, infrared saunalar havayı ısıtmadan kızılötesi ışıkla doğrudan vücudu ısıtıyor. Bu tür saunalar yalnızca iltihabı azaltmakla kalmayıp, kan dolaşımını ve metabolizmayı da hızlandırarak vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Hawaiili güzel beyaz bikinisi içinde göz alıcı görünüyor.



Gelen haberlere göre Nicole ve sevgilisi Thom Evans çifti bebek sahibi olmaya çalışıyor. Çift, Londra’da birlikte yaşayabilecekleri bir daire arıyor. Çiftin arkadaşlarından biri The Sun’a yaptığı açıklamada “Thom, arkadaşlarına doğurganlığı artıracak takviyeler aldığını söyledi. Nicole ve Thom evlilik ve bebek konuşmaları yapıyor” dedi.

Gelen haberlere göre Nicole ve Thom bebek sahibi olmak istiyor.





