Niğde'de kahreden kaza! Anne ve 7 yaşındaki kızı olay yerinde hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, N.T. yönetimindeki TIR, Adana-Niğde otoyolu Eminlik yol kavşağında, K.A. idaresindeki otomobille çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE VE KIZI OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, F.A. (28) ve kızı S.A. (7) hayatını kaybetti, araçtaki aynı aileden 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, ekipler de inceleme yaptı.

Anne ve kızın cenazeleri ise Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



