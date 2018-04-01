Nihat Doğan kafayı Seda Akgül'e taktı

Nihat Doğan geçtiğimiz günlerde bir programda, sunucu Seda Akgül için 'kaşar' ifadesini kullanmıştı. Bunun üzerine ise Doğan'a eleştiriler yağmıştı.

Nihat Doğan yaptığı hakareti savunmak için polemiğe devam ediyor ve; Seda Akgül'ü, Selin Ciğerci ile alay ettiği video üzerinden vurmaya çalışıyor.

SEDA AKGÜL'E "KAŞAR" DEMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi ünlü sunucu Seda Akgül, Nihat Doğan için "Kocam olsa boğar öldürürüm" demiş bunun üzerine ünlü türkücü Nihat Doğan da "Kaşarla evlenmem" sözleriyle Seda Akgül'ü hedef almıştı.

SELİN CİĞERCİ VİDEOSUYLA SEDA AKKGÜL'Ü VURDU

İkili arasındaki kavgada son hamle Nihat Doğan'dan geldi. Ünlü türkücü, Seda Akgül'ün ameliyatla kadın olan Selin Ciğerci ile alay eden videosunu Instagram hesabından "Kadına şiddetten şikayet eden kadın! Başka bir kadına şiddet uygulayarak aslında en büyük kadın düşmanı olduğunu ortaya koymuştur..." notuyla paylaştı.