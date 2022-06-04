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Nihal Candan çıplak yatak pozlarıyla olay yarattı! "Yandı buralar..."

04.06.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel fenomen Nihal Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Sık sık özel hayatıyla ilgili cesur paylaşımlarda bulunan Nihal Candan, son olarak çıplak yatak pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Candan'ın takipçileri fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Nihal Candan çıplak yatak pozlarıyla olay yarattı! "Yandı buralar..."

İşte Benim Stilim ve Survivor yarışmalarıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Nihal Candan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla takipçilerini adeta mest etmeye devam ediyor. Sürekli cüretkar pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Nihal Candan, binlerce beğeni alırken, bazı takipçileri tarafından da eleştiriliyor.

İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA KORİDORDA POZ VERDİ

Son olarak Instagram hesabından yine cesur pozlarını paylaşan Nihal Candan, iç çamaşırlarıyla koridorda objektiflere poz verdi. Siyah iç çamaşırı ve kırmızı deri ceketiyle koridorda pozlarını sergileyen Nihal Candan'a binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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ELEŞTİRİ YAĞDI

Koridorda iç çamaşırlarıyla pozlar veren Nihal Candan'ın paylaşımlarının altına bazı kişiler eleştiri yağmuruna tuttu. "Yeni nesil Trinity" paylaşımıyla sosyal medyayı sallayan Nihal Candan'a bazı takipçileri, "Donsuz mu bu yeni nesil Trinity" şeklinde olay yanıtlar verdi.

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ÇIPLAK POZUYLA GÜNDEME GELDİ

En son Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Nihal Candan adeta olay yarattı. Çırılçıplak verdiği yatak pozuyla takipçilerini mest eden güzel fenomenin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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Kaşlarını yaptıran ve pozuyla sosyal medyayı sallayan Nihal Candan'ın paylaşımına gelen yorumlar ise olay oldu. Bazı takipçileri, "Sende Bahar gibi değişik pozlar hareketler yapmaya başladın" şeklinde yorumlarda bulunurken, bazıları ise "Yaktın buraları be" ifadelerinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Nihal Candan
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