Nihal Candan durmak bilmiyor! Bu defa bornozlu pozunu paylaştı

Bir dönem TV8 ekranlarında yayınlanan Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde mini şortuyla baş aşağı döndüğü anları takipçilerinin beğenisine sunan Nihal candan, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı.

Instagram'da 800 bin takipçisi bulunan Nihal Candan, cesur stiliyle sık sık gündemi meşgul ediyor.

Hukuk bölümünü bitiren Nihal Candan, şöhret kapılarını araladıktan sonra kendi adını verdiği bir güzellik merkezi açmıştı.

Bir dönem Survivor'a katılan Nihal Candan, yarışmadan döndükten sonra Nuri Bilge Ceylan'dan oyunculuk teklifi aldığını söylemişti.

''Seksi miyim değil miyim bilmiyorum'' diyen Nihal Candan, kıyafette dekoltenin olmazsa olmaz olduğunu dile getirmişti.

Zekasıyla ilgili gelen eleştirilere yanıt veren fenomen, ''İnsanlar zaten beyninin yüzde birini kullanabiliyormuş. Ben süper kahraman değilim'' demişti.

Nihal Candan'ın, bir ev partisinde Murat Boz'la yakınlaştığı haberi, gündeme bomba gibi düşmüştü.

Nihal Candan, ''En pişman olduğun ilişkin hangisiydi?'' sorusuna ''Murat Boz'' yanıtını vermişti.



