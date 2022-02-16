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Nihal Candan durmak bilmiyor! Bu defa bornozlu pozunu paylaştı

16.02.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde mini şortuyla ters döndüğü anları paylaşan Nihal Candan, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Nihal Candan, bu defa duş sonrası pozuyla dikkatleri üzerine topladı. Candan, iddialı pozuna ''Terapi'' notunu düştü.

Nihal Candan durmak bilmiyor! Bu defa bornozlu pozunu paylaştı

Bir dönem TV8 ekranlarında yayınlanan Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde mini şortuyla baş aşağı döndüğü anları takipçilerinin beğenisine sunan Nihal candan, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı.

Nihal Candan durmak bilmiyor! Bu defa bornozlu pozunu paylaştı

Instagram'da 800 bin takipçisi bulunan Nihal Candan, cesur stiliyle sık sık gündemi meşgul ediyor.

Nihal Candan durmak bilmiyor! Bu defa bornozlu pozunu paylaştı

Hukuk bölümünü bitiren Nihal Candan, şöhret kapılarını araladıktan sonra kendi adını verdiği bir güzellik merkezi açmıştı.

Nihal Candan durmak bilmiyor! Bu defa bornozlu pozunu paylaştı

Bir dönem Survivor'a katılan Nihal Candan, yarışmadan döndükten sonra Nuri Bilge Ceylan'dan oyunculuk teklifi aldığını söylemişti.

Nihal Candan durmak bilmiyor! Bu defa bornozlu pozunu paylaştı

''Seksi miyim değil miyim bilmiyorum'' diyen Nihal Candan, kıyafette dekoltenin olmazsa olmaz olduğunu dile getirmişti.

Nihal Candan durmak bilmiyor! Bu defa bornozlu pozunu paylaştı

Zekasıyla ilgili gelen eleştirilere yanıt veren fenomen, ''İnsanlar zaten beyninin yüzde birini kullanabiliyormuş. Ben süper kahraman değilim'' demişti.

Nihal Candan durmak bilmiyor! Bu defa bornozlu pozunu paylaştı

Nihal Candan'ın, bir ev partisinde Murat Boz'la yakınlaştığı haberi, gündeme bomba gibi düşmüştü.

Nihal Candan durmak bilmiyor! Bu defa bornozlu pozunu paylaştı

Nihal Candan, ''En pişman olduğun ilişkin hangisiydi?'' sorusuna ''Murat Boz'' yanıtını vermişti.

Nihal Candan durmak bilmiyor! Bu defa bornozlu pozunu paylaştı


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Nihal Candan
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