Nihal Candan'ın sütyensiz ayna paylaşımı olay oldu! Mini şortu ile paylaştı

Moda programıyla şöhrete kavuşan Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler paylaşımlarıyla kendilerinden söz ettirmeye devam ediyor. Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde mini şortuyla yaptığı paylaşımıyla gündeme gelmişti.

AYNA KARŞISINDA SÜTYENSİZ POZUNU PAYLAŞTI!

Sosyal medyada 1 milyona yakın takipçisi olan Candan, bu kez yaptığı sütyensiz paylaşımla olay oldu.

Geçtiğimiz günlerde gittiği bir restorandan mini şortuyla fotoğraflarını paylaşan ve "I wanna do bad things" (Kötü şeyler yapmak istiyorum) notunu ekleyen Nihal Candan, bu kez ayna karşısında çekildiği pozları paylaştı.

"CİNAYET İŞLEMEK İSTEMİYORSANIZ AHTAPOT YEMEYİN"

Fenomen isim, ayrıca ahtapotların yenmesine karşı çıktığını belirterek başka bir hikaye paylaşımında daha bulundu.

Candan ahtapotlar hakkında yaptığı paylaşımında ise "Ahtapot deniz ekosistemindeki karşılığımız. Öğrendiğimden, belgeseli izlediğimden beri ahtapot yemiyorum. Cinayet işlemek istemiyorsanız ahtapot yemeyin" dedi.





