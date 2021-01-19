Nihal Candan reklam için kara süper mini şortla çıktı

İşte Benim Stilim programı ile tanınan kardeşler Bahar Candan ile Nihal Candan gündemden düşmüyor. İşte Benim Stilim yarışmasından sonra katıldığı Survivor yarışmasıyla adını iyice duyuran Nihal Candan şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Nihal Candan kardeşi Bahar Candan gibi sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Nihal Candan son olarak karın yağışını fırsata çevirdi.

Candan süper mini şortunun reklamını yapmak için kara çıktı. Soğuğa rağmen pozlar veren Candan'a takipçilerinden tepki yağdı.

Candan'ın bazı takipçileri ise "Ateşinden karlar eriyecek" diyerek Candan'ın bu halini beğendi.

