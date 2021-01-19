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Nihal Candan reklam için kara süper mini şortla çıktı

19.01.2021 09:19 | Son Güncelleme:
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Nihal Candan reklam için kara süper mini şortla çıktı

Sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Nihal Candan, intagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yine çok konuşuldu. Candan reklam için karlara yarı çıplak çıkınca olay oldu.

İşte Benim Stilim programı ile tanınan kardeşler Bahar Candan ile Nihal Candan gündemden düşmüyor. İşte Benim Stilim yarışmasından sonra katıldığı Survivor yarışmasıyla adını iyice duyuran Nihal Candan şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Nihal Candan kardeşi Bahar Candan gibi sosyal medyayı aktif kullanıyor.

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Nihal Candan son olarak karın yağışını fırsata çevirdi.

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Candan süper mini şortunun reklamını yapmak için kara çıktı. Soğuğa rağmen pozlar veren Candan'a takipçilerinden tepki yağdı.

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Candan'ın bazı takipçileri ise "Ateşinden karlar eriyecek" diyerek Candan'ın bu halini beğendi.

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