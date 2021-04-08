Nihal Menzil kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Camdaki Kız Hafize kimdir?

Ortaokulu Abidinpaşa Cumhuriyet ve İstanbul Bahçelievler Ortaokulunda tamamlayan Nihal Menzil, liseyi ise Bahçelievler Lisesi ve Haydarpaşa Sağlık Koleji’nde bitirdi. Haydarpaşa Sağlık Koleji’nde okurken ailesi tarafından evlendirilen Nihal Menzil, eşini bir trafik kazasında kaybetmesinin ardından sekreterlik, tezgahtarlık, anketörlük, kitap pazarlaması, haber spikerliği, radyo programcılığı, vokalistlik gibi birçok işte çalıştı.

13 Aralık 1962’de doğan Nihal Menzil, baba tarafından aslen Sivas Koyulhisar'lıdır. Babasının subay olmasından dolayı eğitimini çeşitli kentlerde tamamlayan Nihal Menzil, ilkokulu Konya Devrim ve Malatya Gazi İlkokulunda okudu.

Sigorta poliçesi satarken bir tesadüfün ardından, oyunculuk teklifi alarak Sıcağı Sıcağına adındaki programda ilk rolünü oynayan Nihal Menzil, İkinci Bahar dizisinde yakaladığı başarıyı, Asmalı Konak dizisinde devam ettirdi.

Çılgın Bediş, Gözlerinde Son Gece, Dikkat Bebek Var, Dostlar Pasajı, Üvey Baba, Evdeki Yabancı, Vay Anam Vay, Bizim Aile, Ah Be İstanbul, Belalım Benim, Gece Yürüyüşü, Büyük Buluşma, Çemberimde Gül Oya, Haziran Gecesi, Güz Yangını, Doktorlar, Doktorlar, Ezo Gelin, Küçük Kıyamet, Aşk Emek İster, Eynihal, Kayıp Aranıyor ve O Hayat Benim gibi bir çok projede rol alan Nihal Menzil, en son Kadın dizisinde Gülten karakterini canlandırmıştı

NİHAL MENZİL’İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2017 – Ver Elini Aşk (Nazmiye) (TV Dizisi)

2019 – Kadın (Gülten) (TV Dizisi)

2014-2016 – O Hayat Benim (Refika) (TV Dizisi)

2017 – Fi (Gülay) (TV Dizisi)

2013 – Kaçak (Ece’nin Annesi) (TV Dizisi)

2015 – Küçük Kıyamet (Bedriye) (TV Dizisi)

2012 – Düşman Kardeşler (Ayşe) (TV Dizisi)

2013 – Aşk Emek İster (TV Dizisi)

2011 – Ey Nihal (Kısa Film)

2011 – Kayıp Aranıyor (TV Dizisi)

2010 – Yer Gök Aşk (TV Dizisi)

2011 – Dedektif Memoli (Zeliha) (TV Dizisi)

2010 – Lale Devri (Zübeyde) (TV Dizisi)

2010 – Makber (Emine) (TV Dizisi)

2009 – Kırık Kalpler (Ayşe) (TV Dizisi)

2009 – Yaprak Dökümü (Bahriye) (TV Dizisi)

2009 – 7 Kocalı Hürmüz (Naciye) (Sinema Filmi)

2009 – Bu Kalp Seni Unutur mu? (Reyhan) (TV Dizisi)

2008 – Goncakaranfil (Neriman) (TV Dizisi)

2009 – Yol Arkadaşım (TV Dizisi)

2008 – Kavak Yelleri (Nimet) (TV Dizisi)

2008 – Canım Ailem (Kıymet) (TV Dizisi)

2007 – Aşk Kapıyı Çalınca (Meral) (TV Dizisi)

2007 – Hicran Sokağı (Sinema Filmi)

2006 – Kaybolan Yıllar (Fatoş) (TV Dizisi)

2006 – Sınav (Sevim) (Sinema Filmi)

2006-2008 – Doktorlar (Kadriye) (TV Dizisi)

2006 – Ezo Gelin (Ebe Anne) (TV Dizisi)

2004 – Çemberimde Gül Oya (Fikriye) (TV Dizisi)

2005 – Güz Yangını (Esma) (TV Dizisi)

2004 – Gece Yürüyüşü (Sabahat) (TV Dizisi)

2004 – Haziran Gecesi (Nimet) (TV Dizisi)

2004 – Ah Be İstanbul (Nuriye) (TV Dizisi)

2004 – Büyük Buluşma (Neriman) (TV Dizisi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

2003 – Asmalı Konak: Hayat (Fatma) (Sinema Filmi)

2002 – Asmalı Konak (Fatma) (TV Dizisi)

2002 – Belalım Benim (TV Dizisi)

2001 – Bizim Aile (Bölüm Oyuncusu) (TV Dizisi)

2001 – Vay Anam Vay (Leyla) (TV Dizisi)

2000 – Evdeki Yabancı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2000 – Üvey Baba (Raziye (TV Dizisi)

1998 – İkinci Bahar (Sakine) (TV Dizisi)

2000 – Dikkat Bebek Var (Anneanne) (TV Dizisi)

1997 – Dostlar Pasajı (TV Dizisi)

1998 – Ayrı Dünyalar (Hatice) (TV Dizisi)

1996 – Gözlerinde Son Gece (TV Dizisi)

1996 – Çılgın Bediş (TV Dizisi)



