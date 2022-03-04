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  4. Nihat Doğan çileden çıktı! Bahar Candan'a ağzına gelen söyledi

Nihat Doğan çileden çıktı! Bahar Candan'a ağzına gelen söyledi

04.03.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Sana Haber programında Bahar Candan'ın sözlerine sinirlenen Başak Çokan kriz geçirmişti. Nihat Doğan ve Ebru Polat ise "Bahar varsa biz yokuz" demişti. Erol Köse'nin Bahar Candan'ı savunması sonrası Nihat Doğan deliye döndü. Nihat Doğan Bahar Candan ile ilgili ağzına geleni söyledi.

Nihat Doğan çileden çıktı! Bahar Candan'a ağzına gelen söyledi

Al Sana Haber programında Başak Çokan'ın epilepsi krizi geçirmesi sonrası ortalık karıştı. Nihat Doğan ve Ebru Polat, Bahar Candan olursa programa gelmeyeceklerini söyledi. Bunun ardından Erol Köse Bahar Candan'ı savunduğu için Nihat Doğan ile gerildi.

Nihat Doğan Bahar Candan hakkında olay sözler söyledi. Doğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Canlı yayında şoke eden anlar! Bahar Candan ile kavga edip kriz geçirdi! Ebru Polat çığlıklar içinde yardım istediCanlı yayında şoke eden anlar! Bahar Candan ile kavga edip kriz geçirdi! Ebru Polat çığlıklar içinde yardım istedi

"Burası Bahar Candan'ın hakaretlerine karşı direnme programı değil. Burası Bahar Candan eksenli Survivor değil. Soruyorum, Erol Köse ile Bahar Candan arasında ne gibi bir organik bağ var? Açıklasın."

Erol Köse ise bu iddialara yanıt vererek "Sayın Mehmet Ali Yılmaz'ın torunu gibidir, 'Bu çocukla karşılaştığın zaman sahip çıkın' demiştir. 7 yıl kadar önce çok seviyorum bu da bir suç olamaz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan Bahar Candan
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