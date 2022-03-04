Nihat Doğan çileden çıktı! Bahar Candan'a ağzına gelen söyledi

Al Sana Haber programında Başak Çokan'ın epilepsi krizi geçirmesi sonrası ortalık karıştı. Nihat Doğan ve Ebru Polat, Bahar Candan olursa programa gelmeyeceklerini söyledi. Bunun ardından Erol Köse Bahar Candan'ı savunduğu için Nihat Doğan ile gerildi.

Nihat Doğan Bahar Candan hakkında olay sözler söyledi. Doğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Burası Bahar Candan'ın hakaretlerine karşı direnme programı değil. Burası Bahar Candan eksenli Survivor değil. Soruyorum, Erol Köse ile Bahar Candan arasında ne gibi bir organik bağ var? Açıklasın."

Erol Köse ise bu iddialara yanıt vererek "Sayın Mehmet Ali Yılmaz'ın torunu gibidir, 'Bu çocukla karşılaştığın zaman sahip çıkın' demiştir. 7 yıl kadar önce çok seviyorum bu da bir suç olamaz" dedi.



