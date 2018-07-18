Nihat Doğan'dan Birsen Bekgöz'e ilan-ı aşk

Survivor'da rakip takımlarda yarışan Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çiftin birlikte çekilen samimi fotoğrafları da iddiaları güçlendirmişti.

Beklenen açıklama ilk olarak Birsen Bekgöz'den geldi. Bekgöz, sevgilisiyle çekilen fotoğrafını "Yüzüm kiminle gülüyorsa,yüreğim ona aittir" notu ile Instagram'da paylaştı...

Uzun süre sessizliğini koruyan Nihat Doğan da bugün yaptığı paylaşımla aşkını dosta düşmana ilan etti...

"Aşk kalbin misafiridir, ne zaman gidip ne zaman geleceği hiç belli olmaz. Hoş geldin gönlüme gönül limanım.. "

