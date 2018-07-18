MAGAZİN

Nihat Doğan'dan Birsen Bekgöz'e ilan-ı aşk

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.07.2018 14:54 | Son Güncelleme

Survior 2018'in ardından bu aşk çok konuşuldu. Birsen Bekgöz ve Nihat Doğan arasında başlayan aşk kıvılcımı alevlendi

Nihat Doğan'dan Birsen Bekgöz'e ilan-ı aşk

Survivor'da rakip takımlarda yarışan Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çiftin birlikte çekilen samimi fotoğrafları da iddiaları güçlendirmişti.

Beklenen açıklama ilk olarak Birsen Bekgöz'den geldi. Bekgöz, sevgilisiyle çekilen fotoğrafını "Yüzüm kiminle gülüyorsa,yüreğim ona aittir" notu ile Instagram'da paylaştı...

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Uzun süre sessizliğini koruyan Nihat Doğan da bugün yaptığı paylaşımla aşkını dosta düşmana ilan etti...

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"Aşk kalbin misafiridir, ne zaman gidip ne zaman geleceği hiç belli olmaz. Hoş geldin gönlüme gönül limanım.. "

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan Birsen Bekgöz Survivor

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