MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık

Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 16:49 | Son Güncelleme

Ünlü türkücü Nihat Doğan, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman modacı Nur Yerlitaş'la ilgili yaptığı paylaşımda "Ah be Nur en son Ramazan'dan önce konuşmuştuk iftar yapacaktık nasip olmadı" ifadelerini kullandı.

Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık

Geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olan ve hastanede tedavi gören Nur Yerlitaş, 64 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yerlitaş'ın ölümü üzerine sosyal medyadan bir paylaşım yapan Nihat Doğan, üzüntüsünü dile getirdi.

"GÜLEN YÜZÜNE ÖLÜM HİÇ YAKIŞMADI"

Nur Yerlitaş'la Ramazan'dan önce konuştuklarını ve beraber iftar açacaklarını belirten Doğan, "Bende çok hakkın var. O pamuk kalbine, o melek her daim gülen yüzüne ölüm hiç yakışmadı Mekanın cennet olsun Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Seni unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Nur Yerlitaş neden öldü?Son dakika! Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Nur Yerlitaş neden öldü?

Ünlü modacı Nur Yerlitaş ve Doğan daha önce sosyal medyadan kavga etmişlerdi. Doğan Yerlitaş'a "Nur'cuğum sen o koca kıçını büyüttüğün havyarına bak. Annem; memleket meselelerine senin kafan basmaz. Buradan sana ekmek çıkmaz" demiş sonra da özür dilemişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan, nihat doğan iinstagram, Nur Yerlitaş,

En Çok Okunan Haberler

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

Deniz Zeyrek’ten dikkat çeken sokağa çıkma kısıtlaması önerisi!

Deniz Zeyrek’ten dikkat çeken sokağa çıkma kısıtlaması önerisi!

Bilim Kurulu Üyesinden umutlandıran immün plazma açıklaması

Bilim Kurulu Üyesinden umutlandıran immün plazma açıklaması

Sağlık durumunun kimliğe eklenmesi tartışması: Söz konusu olamaz

Sağlık durumunun kimliğe eklenmesi tartışması: Söz konusu olamaz

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Olay küfürler! Görenler gözlerine inanamadı

Olay küfürler! Görenler gözlerine inanamadı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Şifreli konuşmanın sırrını Acun çözdü

Şifreli konuşmanın sırrını Acun çözdü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi belli oldu

Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi belli oldu

Anneden olay paylaşım! 'Bana tanıdık geldi'

Anneden olay paylaşım! 'Bana tanıdık geldi'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nur Yerlitaş'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu!

'Yol arkadaşım, uğur böceğim, akıl hocam...'

Son dakika! Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Nur Yerlitaş neden öldü?

Son dakika! Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Son notu yürek burktu

Hilal Cebeci ortaya çıktı! Özelden gelen tekliflere yanıt verdi

Özelden gelen tekliflere dayanamadı! En sonunda açıklama yaptı

Ahmet Mümtaz Taylan: Ders çıkartırsak sonraki süreç daha az çileli olabilir

'Ders çıkartırsak sonraki süreç daha az çileli olabilir'

Hugo'nun Tolga Abi'si Tolga Gariboğlu yıllar sonra ortaya çıktı

Hugo'nun Tolga Abi'si yıllar sonra ortaya çıktı

Athena Gökhan'ın canlı yayın kazası

Athena Gökhan'ın canlı yayın kazası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.