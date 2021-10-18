Nihat Doğan ekrana dönüyor! Hangi kanalla anlaştı?

Flaş TV Haber kanalı olunca tüm medyanın dikkatlerini üzerine çekti. Eski içeriğinin unutulması için 2 yıl yayın hayatına ara veren televizyon kanalı, 11 Ekim’de yeni tarzı ile yayın hayatına başladı.

Hakan Aygün, Flash TV'nin yeni Genel Yayın Müdürü oldu. Aygün’ün yardımcılığına entertainment programların önemli yapımcısı gazeteci Savaş Kalafat getirilince, kadro bir anda farklı reyting uzmanlarından oluşmaya başladı. Can Ataklı, Orhan Uğuroğlu, Nazif Okumuş, Serhat Ulueren, Akif Beki, Atilla Taş, Seda Akgül, Fehmi Koru, Çağlar Cilara gibi başarılı haberciyi kadrosuna katan kanal, şimdi de öğlen kuşağında yayınlanan magazin ve aktüel programlarına fark atmak için yeni bir program için düğmeye bastı.

'AL SANA HABER' ADLI PROGRAMIN 2'NCİ İSMİ BELLİ OLDU!

Geçtiğimiz günlerde 'Al Sana Haber' isimli program için kanal yönetimi için farklı bir format arayışına girdi. Cannes’te Dünya çapında Tv Format ödülü alan Seyhan Soylu ile el sıkışıldı. Hafta içi her gün 14.00 ile 17.00 saatlerinde arasında canlı olarak yayınlanacak program için 2 Kadın, 2 Erkek, 1’de sürpriz star isim düşünüldü. Bu isimler stratejik bir oyun ile kadroya dahil edilmekte. Programda, haber, magazin, aktüelite, hava durumu, sokak röportajları ve tüm TV kanallarındaki programların medya arkası yer alacak.

'ASKER KAÇAKLARI MİLLİYETÇİLİK NARASI ATMASIN'

Geçtiğimiz günlerde programın ilk kadın sunucusu Tuğba Ekinci olmuştu. Programın ilk erkek sunucusu da belli oldu. Çarpıcı tespitleri ile de adından sıkça bahsettiren Nihat Doğan oldu.

2 yıldır ekranlara ara veren Doğan, eski programının yayın saatinde, 'Al Sana Haber' ile ekranlara dönüyor.

Doğan, “Kendimi tekrar etmek istemediğim için uzun süredir gelen teklifleri kabul etmedim. Gündüz kuşağında alışa gelmemiş bir program ile izleyici ile buluşuyoruz. Kadroda 5 ünlü isim var. İkimnci isim ben oldum. Diğer kişiler henüz belli değil. Birkaç güne kamuoyunla paylaşılacak. Biz ekranlarda doğru neyse onu konuşacağız. Bazıları gibi asker kaçağı olup ekrandan milliyetçilik naraları atanlar artık susacak. Kendi geçmişine bakmadan ahkam kesenler artık lafını bilecek. Bu lafımın kimlere olduğunu herkes çok iyi anladı. Şimdiden bazıları korkudan titremeye başladı. Merak etmesinler hesaplaşmaya değil, utandırmaya geliyorum. Bu programla beraber herkes eteğindeki taşı dökecek. Namusu maaşı kadar olanlarda artık susacak’’ diye konuştu.

