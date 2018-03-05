Nihat Hatipoğlu kreşte yaşanan şiddet olayına çok kızdı 'Cehennem zebanisi'

ATV ekranlarında yayınlanan programında güncel konuları da işleyen ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, bu kez bir kreşte çocuklara uygulanan şiddet görüntülerine değindi.

"CEHENNEM ZEBANİSİ GİBİ"

Çocuklara şiddet uygulayan öğretmeni sert sözlerle eleştiren Hatipoğlu, "Sevgili öğretmen sana bu çocuklar vurasın diye verilmedi. Kendi çocuğuna da vursan aynı tepkiyi gösteririz. Bu çocuklar için aileleri sana para veriyor. Böyle bir eğitim tarzı olamaz. Öğretmenliğe kurban olun hepiniz. Bu şerefli mesleği kirletiyorsunuz. Sanki cehennem zebanisi. Bunlar son derece incitici, onu kırıcı şeyler. Bu çocuklar derdini de anlatamaz" dedi.

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