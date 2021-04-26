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  4. Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! Duş alırken müzik dinlemek günah mı?

Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! Duş alırken müzik dinlemek günah mı?

26.04.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programına katılan genç bir izleyici, 'Duş alırken müzik dinlemek günah mı?' sorusunu sorunca, Hatipoğlu bu soruya 'Duş alırken müzik dinlemek günah değil. Sizi rahatsız etmeyen şey İslam'ı da rahatsız etmez. Duş alırken mutlaka Kelime-i Şehadet getir, abdestini al' yanıtını verdi.

Her yıl Ramazanayında seyirci karşısına çıkan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle programını online şekilde gerçekleştiriyor. Yayına zoom ile uzaktan bağlanan seyirciler ise sordukları sorularla gündem olmaya devam ediyor.

'KELİME-İ ŞEHADET GETİR, ABDESTİNİ AL'

Ünlü ilahiyatçıya son olarak genç bir izleyici tarafından "Duş alırken müzik dinlemek günah mı?" sorusu yöneltildi. Hatipoğlu bu soruyu "Bütün gençler aynı herhalde... Duş alırken müzik dinlemek günah değil. Sizi rahatsız etmeyen şey İslam'ı da rahatsız etmez. Doğru bir vicdan, doğru bir akıl yanlışa evet demez. Duş alırken mutlaka Kelime-i Şehadet getir, abdestini al" şeklinde yanıtladı.

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Ramazan Nihat Hatipoğlu
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