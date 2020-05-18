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Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! 'Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 13:35 | Son Güncelleme

İftar ve sahur programlarıyla Ramazan ayının en çok konuşulan Nihat Hatipoğlu, tuhaf sorularla karşılaşmaya devam ediyor. Son olarak programa Ankara'dan soru gönderen bir izleyici, "Tüp bebek olarak doğdum. Ailem kredi çekmiş, ben caiz miyim?" diye sordu. Hatipoğlu ise "Sen caizsin, sende bir sorun yok. Ailen krediye başvurmamalıydı" dedi.

Yıllardır düzenlediği iftar ve sahur programlarıyla Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasına giren İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ilginç soruların muhatabı olmaya devam ediyor.

Son olarak programı Ankara'dan takip eden Onur Can Akyel, "Ailem yıllar önce çocuk sahibi olamadığı için tüp bebeğe başvurmuşlar. Bunun için de kredi çekmişler hocam. Şimdi ben bu durumda caiz miyim?" şeklinde sorusunu yöneltti.

"SİZİN BİR GÜNAHINIZ YOK! KREDİ CAİZ DEĞİLDİR"

Prof. Dr. Hatipoğlu ise soruya, "Sen caizsin. Sende problem yok. Ailenin krediye başvurmaması gerekirdi. Bu gibi hallerde krediye başvurulabilir mi aslında sormak istediği o. Bu tür hallerde müraacat etmek doğru değildir. Hiçbir halde kredi caiz değildir. Keyfi olan arzuya isteğe, 'Evet caizdir, sakıncası yok. Ailen çok mübarek bir şey yapmış, hayırlı bir şey yapmış' diyecek durumda değiliz ama sizin de burada bir günahınız yok" şeklinde yanıt verdi.

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