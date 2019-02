Nikola Kalinic: Böyle bir hocanız varsa motive olmamanız imkansız

Fenerbahçe Beko'nun başarılı Sırp basketbolcusu Nikola Kalinic, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Her yeni sezon öncesi tekrar motive olmanın zorluklarından bahseden Nikola Kalinic, "İşimizin en zor kısımlarından bir tanesi kendimizi motive edebilmek. Her sezon başı motivasyonu bulmak gerçekten çok zor. Belki kötü bir şey finali kaybetmek ama iki kez finali kaybetmek tekrardan başlamak adına bizim için gerçekten çok büyük motivasyon oldu. Bunun dışında günlük gelişimimize bakıyoruz. Her güne ufak ufak bir şeyler eklediğimiz zaman birkaç yıl sonra kalktığımızda bir bakıyoruz bu ufak şeyler ne kadar büyük gelişimlere sebep olmuş" ifadelerini kullandı.

"SLOUKAS'IN KARARI İSTEDİĞİ GİBİ OLMADI"

Ankara'da düzenlenen TBF Erkekler Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'le karşılaştıkları maçta Kostas Sloukas ile arasında geçen diyaloğa değinen Kalinic, "Aslında uzun bir hikaye ama kısaca anlatmak gerekirse bu durum her maçta olabilecek bir şey. Kendisine bana güvenebilirsin pası bana ver ben sana geri atacağım dedim. Sloukas bir karar aldı ve pası bana verdi ama istediği gibi olmadı. Bazen oyun kurucular her zaman pas vermek isteyebilir. Onlarla güven kurmak gerekiyor. Tabii bu işin şakası" dedi.