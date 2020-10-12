Nilgün Belgün'den Levent Kırca paylaşımı: Az parayla geçinen mutlu insanlardık

Nilgün Belgün, 2015'te karaciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oyuncu Levent Kırca'yı ölüm yıl dönümünde andı.

Instagram hesabından Oya Başar ve Kırca ile çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Belgün, gönderisine şu notu düştü: "Yıl 80'ler... Fotoğraflar siyah-beyazdı ama hayatımız renkliydi. Şöhretsiz, ünsüz, az parayla geçinen, sevdiği işi yapan, oyunculuk aşkıyla yanan, birbirini seven mutlu insanlardık. İyi ki geçtin hayatımızdan Levent Kırca."

Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

