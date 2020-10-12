MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nilgün Belgün'den Levent Kırca paylaşımı: Az parayla geçinen mutlu insanlardık

Nilgün Belgün'den Levent Kırca paylaşımı: Az parayla geçinen mutlu insanlardık

12.10.2020 16:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Nilgün Belgün'den Levent Kırca paylaşımı: Az parayla geçinen mutlu insanlardık

Nilgün Belgün, 2015'te yaşamını yitiren usta oyuncu Levent Kırca'yı ölüm yıl dönümünde unutmadı. Belgün, Oya Başar ve Kırca ile yıllar önce çekilen bir karesini paylaşınca fotoğrafa beğeni yağdı.

Nilgün Belgün, 2015'te karaciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oyuncu Levent Kırca'yı ölüm yıl dönümünde andı.

Instagram hesabından Oya Başar ve Kırca ile çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Belgün, gönderisine şu notu düştü: "Yıl 80'ler... Fotoğraflar siyah-beyazdı ama hayatımız renkliydi. Şöhretsiz, ünsüz, az parayla geçinen, sevdiği işi yapan, oyunculuk aşkıyla yanan, birbirini seven mutlu insanlardık. İyi ki geçtin hayatımızdan Levent Kırca."

Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara
Bu hali olay oldu! Takipçileri tanıyamadıBu hali olay oldu! Takipçileri tanıyamadı
Masterchef Eray Aksungur kimdir? Masterchef Eray kaç yaşında ve nereli? İşte Masterchef Eray’ın hayatı!Masterchef Eray Aksungur kimdir? Masterchef Eray kaç yaşında ve nereli? İşte Masterchef Eray’ın hayatı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ege Denizi'nde peş peşe depremler

Ege Denizi'nde peş peşe depremler

Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi

Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...

MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu!

MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu!

Canınız sağolsun! Direkleri geçemedik...

Canınız sağolsun! Direkleri geçemedik...

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü

Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Olay açıklama! Bu sözler İsmail Küçükkaya'ya mı?

Olay açıklama! Bu sözler İsmail Küçükkaya'ya mı?

Olay aşk iddiası! Yaş farkı gündem oldu

Olay aşk iddiası! Yaş farkı gündem oldu

Sadakatsiz daha ilk bölümden iddialı!

Sadakatsiz daha ilk bölümden iddialı!

Diğer Haberler

Demi Rose hem çalışıyor hem de tatil yapıyor

Hem iş hem de tatil!

Songül Karlı ve Latif Doğan otelin iskelesinde çiğ köfte partisi yaptı

Latif Doğan'la birlikte otelin iskelesinde...

Meghan Markle: Dünyanın en çok trollenen insanıyım

'Dünyanın en çok trollenen insanıyım'

Madonna'nın paylaşımı olay oldu

Bu hali olay oldu! Takipçileri tanıyamadı

Kırmızı Oda'yla gündem olan Binnur Kaya ilk kez itiraf etti!

Kırmızı Oda'yla gündem olan Binnur Kaya ilk kez itiraf etti!

İrem Derici'nin evlenmeme sebebi! 'Evlilik para tuzağı...'

'Evlilik para tuzağı...'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.