Nilperi Şahinkaya'dan bikinili pozlar

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, tatil sezonunu açtı. 32 yaşındaki Şahinkaya, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Toz pembe simli bikini tercih ettiği görülen Nilperi Şahinkaya, paylaşımlarına "Bu bir aşk şarkısı değil" notunu düştü.

Güzel havanın tadını çıkartan Şahinkaya'nın paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle Alaçatı'da tatil yapan Nilperi Şahinkaya, "Kısa bir tatil yapalım dedik. Kimse yokken Alaçatı'ya gittik. Güzeldi, dinlendim bolca" ifadelerini kullanmıştı.



Şahinkaya, muhabirlerin, "Pandemi sizin için nasıl geçti?" sorusuna, "Güzel geçti. Evde oturdum, dinlenmiş oldum. Benim için tatil gibi oldu. Evi de çok özlemiştim" şeklinde cevap vermişti.

