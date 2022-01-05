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Nilperi Şahinkaya'dan evlilik itirafı! "Evliliğe inancım yok"

05.01.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heykeltıraş Emre Yusufi ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya, "Sevgilimden evlenme teklifi alsam şu an kabul edemem" dedi. Evlilikten korktuğunu dile getiren ünlü oyuncu, "Sanki imza her şeyi bozacakmış gibi geliyor" ifadelerini kullandı.

Nilperi Şahinkaya'dan evlilik itirafı! "Evliliğe inancım yok"

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, YouTube’daki 'Buralarda Neler Dönüyor' programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Şahinkaya, hakkında bilinmeyenleri de anlattı.
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"EVLİLİK BENİ KORKUTUYOR"

"Sevgilimden evlenme teklifi alsam şu an kabul edemem." diyen Nilperi Şahinkaya, "Evlilik beni korkutuyor. Annem, babam dahil iyi bir evlilik modelim olmadı. Herkes boşanıyor. Evliliğe inancım yok. Bir partnerim olsun, ömür boyu birlikte yaşayalım. Sanki imza her şeyi bozacakmış gibi geliyor." ifadelerini kullandı.

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"TERBİYE ÇOK MÜHİM"

Sevdiği kişinin iyi bir aileden gelmesinin kendisi için önemli olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, "Eski sevgililerimin yetişme tarzlarına bakınca aileden kaynaklı sevmiş olduğumu anlıyorum. Terbiye çok mühim." şeklinde konuştu.
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"BENİ EN ÇOK ZEKA TAHRİK EDER"

İşte Şahinkaya'nın açıklamalarından öne çıkan diğer kısımlar:

  • Beni en çok zeka tahrik eder. İyi bir sohbet bence iyi bir ön sevişmedir. Karşındaki adam zeki olacak. Zeki espriler yapacak. Öyle şeyler beni tahrik ediyor.

  • Karşı cinsin ilk omuzlarına bakarım. Heybet seviyorum. Omuzlar geniş mi diye bakarım. Eller de çok önemli. Omuzla yarışabilir.

"ROMANTİZM İSTİYORUM"

  • Bir ara Tinder’da hesap açtım. Çok düzgün, mimar bir beyefendi ile birkaç kere buluştuk ama ben biraz tesadüfler silsilesi, romantizm istiyorum. Bir türlü etkilenemedim.
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  • ‘Yaşamayanlar’ dizisinde Kerem Bürsin ile iki vampir olarak sevişme sahnemiz vardı. Yönetmen ‘Dişlerini göster’ diyor. Bir yandan sevişiyoruz, bir yandan diş. Bir türlü olmadı. Gerginlikten titredim.

  • Ben hep yılanı oynuyorum. Oradan ekmeğimi kazanıyorum.

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"YÖNETMENLERDEN AZAR İŞİTİYORUM"

  • En büyük pişmanlığım sırtımda ve belimdeki iki kocaman dövme. Büyük kısmı siyaha boyalı. Setlerde sorun oluyor, yönetmenlerden hep azar işitirim.
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  • Bir mekana alınmadığım oluyor. 10 kişiyi geçiriyorsa bana rahatsız edici bir şey söylüyor mesela. Bir enerji mi yayıyorum, ne yapıyorum bilmiyorum.
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Nilperi Şahinkaya
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