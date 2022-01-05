Nilperi Şahinkaya'dan evlilik itirafı! "Evliliğe inancım yok"

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, YouTube’daki 'Buralarda Neler Dönüyor' programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Şahinkaya, hakkında bilinmeyenleri de anlattı.
"Sevgilimden evlenme teklifi alsam şu an kabul edemem." diyen Nilperi Şahinkaya, "Evlilik beni korkutuyor. Annem, babam dahil iyi bir evlilik modelim olmadı. Herkes boşanıyor. Evliliğe inancım yok. Bir partnerim olsun, ömür boyu birlikte yaşayalım. Sanki imza her şeyi bozacakmış gibi geliyor." ifadelerini kullandı.
Sevdiği kişinin iyi bir aileden gelmesinin kendisi için önemli olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, "Eski sevgililerimin yetişme tarzlarına bakınca aileden kaynaklı sevmiş olduğumu anlıyorum. Terbiye çok mühim." şeklinde konuştu.
İşte Şahinkaya'nın açıklamalarından öne çıkan diğer kısımlar:
Beni en çok zeka tahrik eder. İyi bir sohbet bence iyi bir ön sevişmedir. Karşındaki adam zeki olacak. Zeki espriler yapacak. Öyle şeyler beni tahrik ediyor.
Bir ara Tinder’da hesap açtım. Çok düzgün, mimar bir beyefendi ile birkaç kere buluştuk ama ben biraz tesadüfler silsilesi, romantizm istiyorum. Bir türlü etkilenemedim.
‘Yaşamayanlar’ dizisinde Kerem Bürsin ile iki vampir olarak sevişme sahnemiz vardı. Yönetmen ‘Dişlerini göster’ diyor. Bir yandan sevişiyoruz, bir yandan diş. Bir türlü olmadı. Gerginlikten titredim.
En büyük pişmanlığım sırtımda ve belimdeki iki kocaman dövme. Büyük kısmı siyaha boyalı. Setlerde sorun oluyor, yönetmenlerden hep azar işitirim.
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