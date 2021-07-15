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  4. Nilperi Şahinkaya Erşan Kuneri setinde döktürdü! Merve Dizdar gülme krizine girdi

Nilperi Şahinkaya Erşan Kuneri setinde döktürdü! Merve Dizdar gülme krizine girdi

15.07.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erşan Kuneri çekimleri için sette olan Nilperi Şahinkaya hem eğlendi hem de eğlendirdi. Saç ve makyaj yapımı sırasında kurtlarını döken Nilperi Şahinkaya rol arkadaşı Merve Dizdar'ı gülme krizine soktu.

Cem Yılmaz'ın ünlü tiplemesi Erşan Kuneri'nin Netflix'te yayınlanacak dizisinin çekimleri devam ediyor. Dizinin oyuncuları arasında Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkara, Çağlar Çorumlu ve Can Yılmaz gibi ünlü isimler yer alıyor.

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Çekimleri devam eden dizinin setinden zaman zaman ünlü isimler paylaşım da yapıyor. Son olarak Nilperi Şahinkaya bir paylaşımda bulundu. Nilperi Şahinkaya Merve Dizdar hazırlık yaparken kurtlarını döktü. Nilperi Şahinkaya'nın dansı sırasında Merve Dizdar gülme krizine girdi.

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Merve Dizdar Nilperi Şahinkaya
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