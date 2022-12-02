Nilperi Şahinkaya geceye rengarenk geldi! "Amigo kızlara benzemişsin"

GQ Türkiye 'Men of the Year Ödülleri'nde ünlüler geçidi vardı. Merve Dizdar'dan Beren Saat'e pek çok ismin katıldığı gecede ağırlıklı olarak siyah tonlarda seçimler yapıldı.

Aynen Aynen, Erşan Kuneri gibi yapımlarda yer alan Nilperi Şahinkaya ise geceye rengarenk bir seçimle geldi.

Mavi ve sarı seçimiyle dikkat çeken oyuncu süper mini tarzını ise kıvırcık saçlarıyla tamamladı. "Enerjin çok güzel" yorumları alan Nilperi Şahinkaya'ya bazı takipçiler de "Amigo kızlara benzemişsin" yorumunda bulundu.

