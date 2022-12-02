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Nilperi Şahinkaya geceye rengarenk geldi! "Amigo kızlara benzemişsin"

02.12.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda Burak Deniz ile tartışma yaşayan ve oyuncuyla davalık olan Nilperi Şahinkaya GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri"ne rengarenk bir seçimle geldi. Siyah yoğunluklu gecede farklı bir seçim yapan oyuncuyu görenler "Enerjin çok güzel" yorumlarında bulundu.

Nilperi Şahinkaya geceye rengarenk geldi! "Amigo kızlara benzemişsin"

GQ Türkiye 'Men of the Year Ödülleri'nde ünlüler geçidi vardı. Merve Dizdar'dan Beren Saat'e pek çok ismin katıldığı gecede ağırlıklı olarak siyah tonlarda seçimler yapıldı.

Aynen Aynen, Erşan Kuneri gibi yapımlarda yer alan Nilperi Şahinkaya ise geceye rengarenk bir seçimle geldi.

Ekran Alıntısı

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Mavi ve sarı seçimiyle dikkat çeken oyuncu süper mini tarzını ise kıvırcık saçlarıyla tamamladı. "Enerjin çok güzel" yorumları alan Nilperi Şahinkaya'ya bazı takipçiler de "Amigo kızlara benzemişsin" yorumunda bulundu.

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Nilperi Şahinkaya Oyuncu ünlüler

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