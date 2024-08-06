Nilperi Şahinkaya kırmızı bikinisiyle poz verdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Nilperi Şahinkaya, şimdilerde tatilde. "Deniz Yıldızı", "Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Kiraz Mevsimi" gibi dizilerle adından söz ettiren güzel oyuncu yine dikkat çekti.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim, erişim engeli olan Instagram'ı salladı.

Güzel isim kırmızı bikinisiyle objektif karşısına geçti. Yeşillikler içinde poz veren ünlü oyuncu, paylaşımına "Yasak meyveyi arıyorum, bir konu vardı da..." notunu düştü.



Uzun yıllardır heykeltraş Emre Yusufi ile aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya'nın pozları ve notu sosyal medyada bolca beğeni aldı.

Güzel oyuncuya "Bu ne güzellik", "Bu kız afet", "O meyve siz olabilir misiniz", "Nilperi hanım ne yapıyorsunuz?" yorumları geldi.

Nilperi Şahinkaya geçtiğimiz aylarda Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğrafı çıkınca büyük tepki çekmişti.