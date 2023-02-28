Nilperi Şahinkaya'nın babası büyükelçiymiş! "39 yıl sonra temelli olarak Türkiye'ye döndü"

Babası büyükelçi olan Nilperi Şahinkaya, babasının mesleği gereği çocukluk yıllarında dünyanın farklı yerlerini dolaşmıştı. Yıllardır babasından ayrı olan oyuncu güzel haberi sosyal medyadan paylaştı.

Diplomat olan babası Salim Levent Şahinkaya'ya kavuşan oyuncu, önceki gün sosyal medya hesabından babasıyla pozunu paylaştı.

Nilperi Şahinkaya paylaşımına "Sayın büyükelçimiz 39 yıl sonra temelli olarak Türkiye'ye döndü. Sonunda kavuştuk" dedi.

PEK ÇOK ÜLKE GEZDİ

Diplomat olan babası Salim Levent Şahinkaya'nın görevi nedeniyle Senegal'de doğan Nilperi Şahinkaya, ilkokul eğitimini Paris’te, ortaokul eğitimini Bern’de tamamladı. 2003 yılında Ankara’ya yerleşip 2006’da Charles de Gaulle Fransız Lisesini bitirdi. Oyuncu, 2006-2010 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde okudu.