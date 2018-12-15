Nilperi Şahinkaya: Sektör kötü durumda

Bankamatikte uzun süre kuyruk bekleyen güzel oyuncu, yanında bulunan diğer ATM’nin de aynı olduğunu fark etmedi. Fotoğraflarının çekildiğinin de farkına varmayan Nilperi Şahinkaya, önündeki beyefendinin işlemi uzun sürünce para çekmekten vazgeçti.

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Basın mensuplarıyla kısa süreli konuşan Şahinkaya, “Şuan için tiyatro yapıyorum. Rol alabileceğimiz bir proje yok. 2019’dan umutluyum” dedi. Sektörün kötüye gittiğini dile getiren Nilperi Şahinkaya “Oyuncu arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Ödemeler yapılmıyor. Projeler tutmuyor, sektör kötü durumda. Artık oyuncuya da bakılmıyor. Gerçekten senaryonun güzel olması gerekiyor” ifadelerini kulland



