Nilperi Şahinkaya şezlongta sere serpe keyif yaptı

‘Erşan Kuneri’ dizisinde canlandırdığı ‘Seyyal’ karakteriyle adından söz ettiren Nilperi Şahinkaya sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Demet Özdemir ve Serenay Sarıkaya'dan sonra tatil paylaşımıyla beğeni toplayan güzel oyuncu geçtiğimiz yazdan paylaşımlar yaptı.

"Eveett! yaza girmeden (ve bol bol vaktim olduğu için ohhh) bi "geçen yaz" reeli yaptım, bakalım bu yaz neler olacak" diyen Şahinkaya'nın şezlongta sere serpe uzandığı hallere hayranlarından beğeni yağdı.

"ESTETİĞİM YOK"

Zaman zaman estetikli olduğuna dair haberlerle gündeme gelen oyuncu "Hiç estetiğim yok. Karşı da değilim ama ben yaptırmaya korkuyorum. 'Ya istediğim gibi olmazsa' diye" demişti.



