MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nilperi Şahinkaya şezlongta sere serpe keyif yaptı

Nilperi Şahinkaya şezlongta sere serpe keyif yaptı

09.06.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Nilperi Şahinkaya tatile çıkmak için gün sayıyor. Şezlongta kediyle keyifli anlarını paylaşan güzel oyuncuya hayranlarından beğeni yağdı.

Nilperi Şahinkaya şezlongta sere serpe keyif yaptı

‘Erşan Kuneri’ dizisinde canlandırdığı ‘Seyyal’ karakteriyle adından söz ettiren Nilperi Şahinkaya sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Demet Özdemir ve Serenay Sarıkaya'dan sonra tatil paylaşımıyla beğeni toplayan güzel oyuncu geçtiğimiz yazdan paylaşımlar yaptı.

"Eveett! yaza girmeden (ve bol bol vaktim olduğu için ohhh) bi "geçen yaz" reeli yaptım, bakalım bu yaz neler olacak" diyen Şahinkaya'nın şezlongta sere serpe uzandığı hallere hayranlarından beğeni yağdı.

Eşine rağmen paylaştı! Kısacık taytıyla... Eşine rağmen paylaştı! Kısacık taytıyla...

2

"ESTETİĞİM YOK"

Zaman zaman estetikli olduğuna dair haberlerle gündeme gelen oyuncu "Hiç estetiğim yok. Karşı da değilim ama ben yaptırmaya korkuyorum. 'Ya istediğim gibi olmazsa' diye" demişti.

1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adını değiştirip, tesettüre girmişti! Son hali gündem olduAdını değiştirip, tesettüre girmişti! Son hali gündem oldu
Zehra Güneş cesur tarzıyla mest etti! Ebrar Karakurt dayanamadıZehra Güneş cesur tarzıyla mest etti! Ebrar Karakurt dayanamadı
Anahtar Kelimeler:
Nilperi Şahinkaya sosyal medya Oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

Hafize Gaye Erkan, MB Başkanı oldu! Dünya basınında geniş yankı uyandırdı, iki noktaya dikkat çektiler

Hafize Gaye Erkan, MB Başkanı oldu! Dünya basınında geniş yankı uyandırdı, iki noktaya dikkat çektiler

Çöp atmaya gittiğinde binlerce dolar buldu! Cüzdandaki fişten...

Çöp atmaya gittiğinde binlerce dolar buldu! Cüzdandaki fişten...

İYİ Parti'de değişim çağrısı: 'Meral Hanım artık torun sevmeli'

İYİ Parti'de değişim çağrısı: 'Meral Hanım artık torun sevmeli'

Enner Valencia dönemi sona erdi!

Enner Valencia dönemi sona erdi!

Tatile gittiği Yunanistan'dan bakın kaç milyon Euro'ya ev aldı! Vatandaşlık için...

Tatile gittiği Yunanistan'dan bakın kaç milyon Euro'ya ev aldı! Vatandaşlık için...

Canlı yayında o kulis bilgisini açıkladı: CHP'li büyükşehir belediye başkanları...

Canlı yayında o kulis bilgisini açıkladı: CHP'li büyükşehir belediye başkanları...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nedenini araştırıyorlar! Yollar çöktü, binlerce insan tahliye edildi

Nedenini araştırıyorlar! Yollar çöktü, binlerce insan tahliye edildi

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Bakkaldaki taciz anlarını güvenlik kamerası kaydetti

Bakkaldaki taciz anlarını güvenlik kamerası kaydetti

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.