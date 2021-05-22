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Nilperi Şahinkaya son fotoğraflarıyla Instagram'ı yaktı geçti: "Gitgide giyindiğim bir gün..."

22.05.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, son paylaşımıyla sosyal medyayı fena salladı. Rengarenk bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncuya beğeni yağdı.

Nilperi Şahinkaya son fotoğraflarıyla Instagram'ı yaktı geçti: "Gitgide giyindiğim bir gün..."

Başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, efsane dizi "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" ile tanınan oyunculardan sadece biri. Ama kariyerinin zirvesine çıkması o dizideki rol arkadaşları Aras Bulut İynemli ve Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerden biraz daha geç oldu. Pek çok başarılı projede yer alsa da, asıl değeri son birkaç yıl içinde görmeye başladı. YouTube ve BluTV'de yayınlanan "Aynen Aynen" ve fenomen dizi "Yasak Elma" sayesinde ünlü oyuncu her yerde karşımıza çıktı. Şimdi de, usta komedyen Cem Yılmaz'ın Netflix için hazırladığı "Erşan Kuneri" dizisinin yıldız isimlerle dolu kadrosuna girdi. Bir yandan da Instagram'da klipler çekerek ve YouTube programlarına konuk olarak hayranlarının karşısına çıkmaya devam etti. Son paylaşımı sosyal medyayı yine yaktı geçti.

"Gitgide giyindiğim bir gün"

Nilperi Şahinkaya

Nilperi Şahinkaya, "cool" görünme kaygısı gütmeden cesur ve rengarenk pozlar verebilen biri. Bu özelliklerini de son paylaşımında yine gösterdi.

Nilperi Şahinkaya

"Gitgide giyindiğim bir gün" diyerek eğlenceli bir paylaşım yapan oyuncu takipçilerini çok güldürdü.

Nilperi Şahinkaya 2

Maskesinin bile rengarenk olması da dikkat çekti.


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Nilperi Şahinkaya Instagram
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