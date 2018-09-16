Nilperi Şahinkaya, Yaşamayanlar'daki rolüyle şaşırttı

Dizide Dmitry'e (Kerem Bürsin) büyük bir aşk besleyen vampir Melisa karakterine hayat veren genç oyuncu Nilperi Şahinkaya, performansıyla beğeni toplarken Melisa'nın her bölüm farklı bir perukla izleyici karşına çıkması dikkatleri üzerine çekti.

Bir sahnede pembe saçlı olarak gördüğümüz Melisa'nın sonraki sahnede gri saçlı olarak yer alması genç oyuncunun karakterine olan merakı artırdı. Dizide her bölüm farklı saç rengi ve tarzıyla izleyiciyle buluşan Şahinkaya, "Her kadının içinde bir sürü kadın vardır" düşüncesinden yola çıkarak karakteri yarattıklarını söyledi. "Melisa uçuk bir kadın, yaratılan imaj sayesinde uçuk tarafını ön plana taşıdık. Peruklar ve abartılı makyajlarla oynamak beni daha cesur hissettirdi" sözleriyle Melisa'yı özetleyen Şahinkaya için toplam dört farklı peruk hazırlandı.

Alphan Eşeli'nin hikayesi ile proje tasarımına imza attığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu 'Yaşamayanlar'ın yeni bölümü 20 Eylül Perşembe saat 19:00'da BluTV'de!

