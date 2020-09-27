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Nilperi Şahinkaya: 'Zayıfla' dediler psikolojim bozuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 14:16 | Son Güncelleme

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Hazal Kaya'nın "Kilolu kadınlara başrol verilmiyor" sözleri hatırlatılan Şahinkaya, "Bir dönem rol için benim de kilo vermem istendi" dedi.

Nilperi Şahinkaya: 'Zayıfla' dediler psikolojim bozuldu

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Yeni Hayat”ta rol alan Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Diziyle ilgili konuşan oyuncu, “Güzel tepkiler alıyoruz. Stoklu gidiyoruz, karantina durumu olursa diye. Karantina olursa eve kapanmayı düşünüyorum” dedi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hazal Kaya'nın "Kilolu kadınlara başrol verilmiyor" sözlerine katıldığını belirten Nilperi Şahinkaya, "Hazal doğru söylüyor. Maalesef kadın yeteneğinden çok güzelliğiyle hep ön planda tutuluyor. Bir tık daha balık etli olduğum zamanlarda 'Biraz daha kilo ver. Güzel durmuyor' diyorlardı. Psikolojik olarak etkileniyordum. Diyet yapıyordum. Olmayınca üzülüyordum. Kafamı taktığım zamanlar olmuştu" diye konuştu.

Ünlü oyuncu, renkli saçı nedeniyle bir dönem yaşadığı şaşkınlığı şöyle anlattı: "Renkli saçınız varsa başlarda kötü kadın rolü veriyorlar. O zamanlar biraz şaşırmıştım. Hep böyle mi olacak demiştim."

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