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Nilüfer kızının doğum gününde kötü haberi paylaştı

23.07.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı'nın 21'inci doğum gününde üzen haberi de sosyal medya hesaplarından duyurdu. Sanatçı, arkadaşlarından ve sevenlerinden destek mesajı yağdı.

Nilüfer kızının doğum gününde kötü haberi paylaştı

Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı'nın koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sanatçı, kızının 21'inci doğum gününde kötü haberi Instagram'dan duyurdu.

Kızının pasta üflediği anı yayınlayan ve maskeyle şarkı söyleyen Nilüfer, "Kızım kovit oldu. Veeee onun bugün doğum günü tam 21 oldu. Çok mutlu ol bir tanem kızım. Beni merak edenlere ben iyiyim. Çok yakında yaşadıklarımızla ilgili bir video koyacağım. Maskeyle şarkı söylemek bu kadar oluyor" diye yazdı. Nilüfer'e sanatçı arkadaşları ve sevenlerinden geçmiş olsun mesajı yağdı.


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Nilüfer Instagram
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